Festa dell'Uva a Villa Angarano: buon cibo, vino, musica, divertimento

La Festa dell'Uva di San Eusebio a Villa Angarano è un appuntamento da non perdere per la bellezza della location, il programma vario, il buon cibo da gustare nell'aia, il vino da assaporare, la musica da ballare, il tutto in una autentica atmosfera agreste.

Nasce nel secondo Dopoguerra e per oltre quarant'anni ha rallegrato la storica località della Destra Brenta della città di Bassano del Grappa. A partire dal 1983 trova una location di suggestivo valore e di grande prestigio all'interno della luminosa corte di villa Angarano Bianchi Michiel.

Durante i due giorni della Festa dell’Uva San Eusebio il goulash di Luigi Karnutsch a gran richiesta viene servito sempre, poi c'è lo spiedo, i primi, i dolci tra cui lo strudel che vanno a ruba. Sabato 21 settembre la cucina apre alle 19.

I laboratori dei bambini del sabato pomeriggio della Festa dell'Uva San Eusebio offrono ogni volta un esperienza diversa, quest’anno si tratterà di decorazione e di pittura, con le insegnanti delle scuole infanzia e primarie di San Eusebio, e di vinarelli.

PROGRAMMA

Venerdì 20 settembre

Serata di enogastronomia e Tango, raccolta fondi a favore del progetto Riqualificazione tetto Chiesa San Giorgio.

Ore 20:00 – Aperitivo di benvenuto con esibizione dei Maestri di Tango Argentino Francesca Vettori e Leonardo Brunelli.

Ore 20:45 – A tavola con tre tipologie di spiedo abbinati a 3 vini rossi Bassanesi.

Ore 21.30 – Milonga con musica dal vivo dei Tragos de Tango. Organizzano Francesca e Leonardo Tangohol.

Quota di partecipazione € 30,00. Accesso limitato a 400 iscritti!

Durante la serata si potranno degustare i sigari Nostrano del Brenta e alcuni distillati Capovilla. (Non compresi nella quota)

Prevendita acquistabile presso: Contrà Soarda – Enoteca “Al Giardinetto” – Tabacchi Bellò – Primizie Moreno

Sabato 21 settembre

Ore 14.30 – APERTURA

CONCORSO FOTOGRAFICO: tutti a far fotografie con la 4a edizione del Contest fotografico Instagram con tema: #FDUSE2019

LABORATORI: Laboratori per i bambini delle scuole di S. Eusebio, Bassano e dintorni: Laboratori vari di decorazione e pittura in compagnia delle Insegnanti, Scuola Infanzia e Primarie. Vinarelli: performance artistica libera di pittura con il vino, dalle ore 16,00 alle 19,30.

Ore 16.00 – VENDEMMIA

Ore 16.30 – S. Messa di ringraziamento dei Canevaroli e Vignaioli Bassanesi presso la chiesetta Santa Maria Maddalena di Villa Angarano.

Ore 17.30 – Brindisi con i fondatori della Compagnia dei Canevaroli e Vignaioli Bassanesi. Apertura dell’enoteca.

Ore 18.00 – Apertura della bruschetteria

Ore 19.00 – Apertura della cucina con il goulasch di Luigi Karnutsch e specialità della cucina dei Canevaroli. Nuovo angolo caffetteria e dolci.

Ore 21.00 – Musica e balli sull’Aia in compagnia della Piccola OrcheStra Vagante.

Ore 24.00 – CHIUSURA. Tutti a nanna. A domani!

Domenica 22 settembre

Ore 8.30 – EL MARCA' SU L’AIA

• Istituto agrario Parolini gestisce un banco con vendita dei prodotti propri e un’esposizione di uve autoctone.

• Il banchetto dei formaggi ad opera di Caseificio San Rocco.

• Compagnia dei Canevaroli della Terra di Bassano propone stampe e libri.

• Vinarelli: performance artistica libera di pittura con il vino, fino alle ore 12,00.

Ore 8.30 – 3° CRITERIUM NOBILIS UVAE. Ritrovo, iscrizioni e punzonatura.

Ore 10.00 – Inizio gara alla francese.

Ore 11.00 – Vintondo 2019 “uva bassanese”

Ore 12.00 – Pranzo. Apertura cucine a cura della “Compagnia dei Canevaroli” con un’ampia scelta gastronomica in compagnia degli amici dell’Accademia dello Spiedo e del Toresan di Breganze.

Ore 13.30 – PREMIAZIONE 3° CRITERIUM

Ore 14.00 – GARA DI PIGIATURA. Convocazione delle coppie in gara.

Ore 14.30 – Inizio 19° Trofeo Folainpinciari ad eliminazione

Ore 17.00 – FINALE della GARA DI PIGIATURA. Assegnazione del 19° Trofeo Folainpinciari, realizzato da Mirko Marcolin

Ore 18.00 – NUOVO E DILETTEVOLE GIOCO ROMANO DETTO DELLA PISSOTA

Ore 19.00 – Chiusura concorso fotografico e premiazione

Ore 19.00 – Riaprono le cucine

Ore 21.00 – BALLI SULL’AIA in compagnia di Jessie’s Way Quartet

Ore 24.00 – si spengono le luci, la festa è conclusa , grazie di tutto! Arrivederci alla prossima edizione!

La Festa dell'Uva di San Eusebio è una iniziativa promossa e coordinata dalla Compagnia dei Canevaroli della Terra di Bassano.

Dal 2003 le cinque sorelle Bianchi Michiel guidano l’azienda di famiglia e producono Merlot, Cabernet, Chardonnay, Vespaiolo, ma anche ottimo olio. L’azienda è nella bellissima Villa Angarano, antica residenza nobiliare progettata dal Palladio che sorge vicino alle sponde del fiume Brenta. Ogni anno, in occasione della vendemmia, nel cortile della villa si tiene la Festa dell’Uva. Musica dal vivo, ottime pietanze e, manco a dirlo, fiumi di vino.

Vale la pena ricordare che la cantina offre nel corso dell’anno degustazioni e visite guidate.

Informazioni: compagniadeicanevaroli@gmail.com | tel. 338 8269178