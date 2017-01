Festa dell'Epifania con i pony a Vicenza

GLI APPUNTAMENTI DELL'EPIFANIA NEL CENTRO STORICO DI VICENZA

Venerdì 6 gennaio a partire dalle 15 è in programma a Vicenza la Festa dell'Epifania dedicata ai più piccoli per l'intrattenimento itinerante con piccoli pony in corso Fogazzaro, via Cesare Battisti, corso Palladio. L'evento è a cura dell'Associazione Vivere Fogazzaro Vicenza in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: goldlion66@gmail.com

ELENCO FESTE