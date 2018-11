Festa dell'albero 2018 "Le radici dell'accoglienza"

Giovedi 22 novembre avremo il piacere di accompagnare 100 ragazzi della scuola primaria Ghirotti di Creazzo al bosco urbano di Carpaneda.

La mattinata vedrà oltre alla partecipazione dei ragazzi anche il sempre puntuale e importante contributo dei volontari del piedibus. Inoltre avremo la presenza di due esperti dipendenti di Veneto agricoltura, che ci spiegheranno i vari aspetti del bosco e importanza del ruolo degli alberi per la vita dell'uomo e del pianeta. Nel bosco ogni cosa è accoglienza ed è significativa. Coinvolgimento dei ragazzi con domante e curiosità. Approfondimento delle insegnanti e dei bambini con brevi letture e/o filastrocche precedentemente preparate a scuola, focalizzandosi sul tema della giornata “le radici dell’accoglienza”. Lettura dei pensierini dei bambini sulla bellezza di vivere in un mondo dove ognuno è diverso (proprio come gli abitanti del bosco). Ma dove queste diversità con il rispetto reciproco possono diventare le forti e profonde radici di una società più giusta, bella e solidale.