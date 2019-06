Festa del Toro allo Spiedo a S.Tomio di Malo

La festa del “TORO ALLO SPIEDO” è una tradizione ormai consolidata a San Tomio.Con eventi vari, musica e stand gastronomico con la specialità del toro allo spiedo. La tradizionale festa paesana richiama moltissima gente da oltre trent'anni soprattutto per l'aspetto culinario caratteristico.

Era il lontano 1987 quando la contrada del "Ponte", (una delle cinque contrade in cui si divide la frazione di S.Tomio) ha il merito di ideare la "Festa del Toro".L'idea nasce quasi come un rivalsa (in modo benevolo) nei confronti delle contrade, che, a turno, si aggiudicano il palio delle contrade del 1 Maggio.Nasce così la "Festa del Toro": da allora gli anni sono passati, e i ricordi sbiaditi, ma il gusto e i sapori delle specialità del Toro sono rimasti integri. In programma: Serata danzanti, Stand gastronomico, gonfiabili per bambini. Ingresso libero

La laboriosità della lunga cottura, che inizia nel pomeriggio del sabato antecedente la festa, quando i cuochi imbrigliano il toro sullo spiedo (arte acquisita con gli anni, sperimentando diverse soluzioni per consentire in ogni sua parte un’ottima cottura), è accompagnata da buona musica nello stand, animato da balli, mentre lo spiedo continua a girare sotto il calore delle braci ardenti per tutta la notte fino a mezzogiorno della domenica.

La carne del toro, cucinato allo spiedo ed impreziosito da una ricetta segreta di erbe, saggiamente miscelate da esperti, riceve un gradevole e delicato sapore.

Quindici ore di cottura su uno spiedo costruito per sopportare un peso che può essere anche di 400 – 450 Kg, rendono la carne morbida e gustosa; alla fine della cottura essa viene tagliata sapiente- mente dai nostri cuochi che poi la mettono a disposizione dei visitatori per la sua degustazione.

28 giugno - 7 luglio 2019

San Tomio di Malo (VI).