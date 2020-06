Festa del santo patrono a Schio: tanti eventi e fuochi d'artificio

Per la festa del Santo Patrono, San Pietro, a Schio viene organizzato un fitto programma di eventi . Nonostante le restrizioni dovute alla pandemia da venerdì 26 a lunedì 29 giugno mostre, visite guidate, musica, teatro, arte e tradizione.

L’Anfiteatro di Palazzo Toaldi Capra venerdì 26 (ore 21)

Teatro- “Ama e ridi se amor risponde, piangi forte se non ti sente” vita e opere di Fabrizio De André. Lettura di testi di Faber con l’esecuzione di alcune tra le sue più belle canzoni d’amore. Sul palco con Pegoraro, pianoforte e voce solista, la fisarmonica di Marcello Grandesso e la voce narrante di Maria Teresa Totti.

Sabato 27

Il “Pic-nic” di San Piero si terrà dalle 19.45 nel cortile della Fabbrica Alta. (Il tutto si svolgerà nel rispetto delle note norme di sicurezza e per parteciparvi è necessaria la prenotazione al 338 8050215).

Anfiteatro ore 21

“Venezia InCanto. Canzone Veneziana nel Settecento” con il soprano Sonia Visentin, il baritono Andrea Cortese e il pianoforte di Gerardo Felisatti,

domenica 28 giugno (ore 20.30)

Documentario di Luca Guiotto “El xe inte’l bosco” seguito dalla premiazione del concorso fotografico “Colline di Schio”.

29 giugno

Alle 8 “Wachet auf, ruft uns Sankt Peter – Svejeve, San Piero ne ciama” che suonerà dal pronao del Duomo in piazza Rossi, grazie al Quartetto di Corni und Freunde. L’iniziativa musicale, ideata dal maestro Giovanni Bonato, è promossa dal Centro di Cultura “Card. E. Dalla Costa” che coordina anche il consueto concerto delle campane in programma alle 12. E poi non mancherà la musica in Piazzetta Garibaldi a partire dalle 18.30.

Visita guidata alla scoperta della storia della Chiesa e del convento di San Francesco, l’apertura straordinaria del museo dei Trenini e l’apertura straordinaria della mostra “Return to Nature” di Alessandro Zaffonato a Palazzo Fogazzaro.

I festeggiamenti, infine, si concludono lunedì sera alle 23 con lo spettacolo pirotecnico.

Durante il week end

Dal 26 al 29 giugno è in programma il Simposio di Scultura con un gruppo di scultori del legno che darà vita ai personaggi di una fiaba ambientanti nei boschi del Tretto.

Mostra - “La Fabbrica del Giardino. Il filo conduttore” esposizione dei migliori progetti del concorso di idee per il restauto della serra del Giardino Jacquard.

Giardino Jacquard nel weekend sarà aperto anche in orario serale.

Il programma completo

26 GIUGNO

Contrà Cerbaro 1, dalle 10.00

SIMPOSIO DI SCULTURA

APERITIVO CON GLI SCULTORI, ore 18.30

Solo su prenotazione, posti limitati

cell 338 5869938; tel 0445 635243



Palazzo Toaldi Capra_Anfiteatro, ore 21

(in caso di pioggia Chiesa di San Francesco)

AMA E RIDI SE AMOR RISPONDE, PIANGI FORTE SE NON TI SENTE

Monologo teatrale con le più belle canzoni d'amore di Fabrizio De Andrè.

Testo del monologo scritto da Luca Pegoraro pianoforte e voce solista, Marcello Grandesso fisarmonica, Maria Teresa Totti voce narrante. www.lucapegoraro.it.



27 GIUGNO

Contrà Cerbaro 1, dalle 10

SIMPOSIO DI SCULTURA

APERITIVO CON GLI SCULTORI ore 17.30

solo su prenotazione, posti limitati

cell 338 5869938; tel 0445 635243



Palazzo Toaldi Capra_Anfiteatro, ore 21.00 (in caso di pioggia Chiesa di San Francesco)

Da Venezia a Napoli.

La Canzone Italiana Classica

VENEZIA inCANTO

Canzone Veneziana nel Settecento

Ideazione testi e narrazione Daniele Nuovo,

Sonia Visentin soprano, Andrea Cortese baritono, pianoforte Gerardo Felisatti.

Ingresso 10,00 euro – prevendite: Servizio Cultura - Palazzo Fogazzaro

via Pasini 44, lun - ven 9.00-13.00 - tel. 0445 691406. Org. Ass. Liricamente



Cortile Fabbrica Alta, ore 19.45 - 23.30

PICNIC DI SAN PIERO

Prenotazioni: cuoredischio1@gmail.com

cell 338 8050215



Via Pasubio, ore 20.30 - 23.00

GIARDINO JACQUARD APERTO



28 GIUGNO

Contrà Cerbaro 1, dalle 10.00

SIMPOSIO DI SCULTURA

APERITIVO CON GLI SCULTORI, ore 11.00

Solo su prenotazione, posti limitati

cell 338 5869938; tel 0445 635243



Piazza Rossi, ore 16.00 - 19.00

Visite alla quadreria della

canonica e Duomo



28 giugno – 27 settembre, Serra del Giardino Jacquard

6^ ed. La Fabbrica del Giardino. Il Filo conduttore esposizione dei migliori progetti selezionati per il concorso di idee 2020. Orari: dom 16.00 – 19.00

Progetti su www.fabbricadelgiardino.info



Via Pasubio, ore 16.00 - 19.00

Giardino Jacquard aperto e coro Monte Pasubio - Il coro si esibirà in costume operaio, dalle 16.30 alle 18.30.

Alle 18.00 visita guidata gratuita.



Palazzo Toaldi Capra_Anfiteatro, ore 20.30

Presentazione del documentario di Luca Guiotto EL XE INTE'L BOSCO e premiazione concorso fotografico COLLINE DI SCHIO



29 giugno

Piazza Rossi, ore 8.00

Wachet auf, ruft uns Sankt Peter, Svejève, San Piero ne ciama,

Quartetto di Corni und Freunde

Massimo Zanolla, Maria Erle, Carlo Berlato Sella, Alberto Nizzi da un'idea del maestro Giovanni Bonato. Org. Centro di Cultura Card. Elia Dalla Costa



Piazza Rossi, ore 12.00

Concerto delle Campane



Via Pasubio, ore 16.00 - 19.00

GIARDINO JACQUARD APERTO

Visita guidata gratuita ore 18.00



Chiesa di San Francesco, ore 18.00

Visita guidata Il convento di San Francesco: dalla fondazione ai giorni nostri Ritrovo al cancello della CASA su via Baratto. Gratuita con prenotazione a cultura@comune.schio.vi.it

Apertura straordinaria: 19.00-22.00



Piazzetta Garibaldi, ore 18.30

Ensemble jazz dell'Accademia Musicale di Schio Claudia Valtinoni voce, Sergio Gonzo tromba, Marco Ronzani sax Michele Zattera chitarra, Toni Moretti contrabbasso, Edoardo Zocca batteria.



Piazzetta Garibaldi, ore 21.00

Musica con Lady Rock



Parco di Palazzo Boschetti, ore 21.00

Film in Parco



Via Baratto, c/o La C.A.S.A.

Museo dei Trenini

Il mondo del treno in miniatura

Apertura straordinaria: 21.00 - 23.00



Centro Storico, ore 23.00

Gran finale con spettacolo pirotecnico



MOSTRE

Lanificio Conte

LE TURBINE

percorso espositivo multimediale

Orari: sab 15.00 - 19.00; dom 10.00-12.30 e 15.00-19.00



Lanificio Conte

Rossi200 Dalla lana al tessuto produttivo

Fino al 29 giugno.

Orari: sab 15.00 - 19.00; dom e lun 29 giugno 10.00-12.30 e 15.00-19.00;

Visite guidate alla città e alla mostra: sab e dom ore 17.00. Info e prenotazioni

www.rossi200.it - tel 0445.1716489



Palazzo Fogazzaro, via Pasini, 44

RETURN TO NATURE - mostra fotografica di Alessandro Zaffonato fino al 12 luglio.

Orari: sab e dom 10.00-12.30 e 16.00-19.30. Lun 29/06 apertura straordinaria: 19.00-22.00.

Ingresso gratuito

