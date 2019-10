Festa del Ringraziamento e dell’Agricoltura a Caltrano

Sabato 12 e domenica 13 ottobre a Caltrano si terrà la Festa del Ringraziamento e dell’Agricoltura.

Domenica dalle 9 in piazza Dante mostra-mercato dei prodotti tipici locali, animali da cortile ed attrezzature boschive cui sono collegate dimostrazioni sul campo. Alle 10 apre la mostra organizzata dal fotoclub Prisma. Alle 10.15 il rito religioso nella chiesa arcipretale con successiva benedizione delle macchine agricole.

Lo stand gastronomico proporrà specialità locali di stagione. Dalle 14 "I mestieri ed i giochi de 'na volta" seguito dal concorso fra i casari delle malghe comunali ed i loro formaggi. Alle 15 da via Milano l'avvio della sfilata dei trattori d'epoca e dei "careti de'na volta" con figuranti e Banda Cittadina.

Sabato 12 ci sarà la mostra del Foto Prisma Caltrano sulla Tempesta Vaia e alle 17.00 ci sarà un incontro sempre sulla Tempesta Vaia! •IMPERDIBILE• Domenica 13 invece mercatino in piazza, castagne, malghesi, gonfiabili per i più piccini, trattori, musica, sfilata, happy hour, cibo, zughi de na volta, attrezzature boschive, birra e cosa volete di più? Ah aspettate!!! 3a Edizione MAN VS. FOOD!

