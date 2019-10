Festa del Ringraziamento a Carrè

Da oltre 60 anni si festeggia il Ringraziamento a fine della stagione agricola a Carrè.

La manifestazione ha il suo momento clou nella lunga fila indiana con oltre 100 trattori che attraversa il centro di Carrè per celebare la Festa del Ringraziamento. I figuranti vestono i panni delle famiglie contadine di un secolo fa e i veicoli storici saranno seguiti dai cavalli a distanza, per non spaventarli, tutti si radunano in piazza del Municipio.

Alle 10 di domenica parte la lunga sfilata che riporta alle atmosfere tradizionali del mondo rurale dell’Alto Vicentino.

Dopo la S. Messa delle 11 si aprirà lo stand gastronomico gestito dai volontari del Gruppo alpini di Carrè.

Spazio ai bimbi dalle 14 nella piazza della chiesa con le attività organizzate dall’Acr e alle 16 esibizione de ‘Il coro libere voci’ che canteranno brani tipici del territorio.

Nel pomeriggio bancarelle venete con prodotti locali: formaggio, salumi, tartufi e miele.

Gallery