Festa del radicchio di Asigliano: specialità da leccarsi i baffi

Asigliano festeggia il suo fiore d'inverno: inizia l'edizione numero 30 della Festa del Radicchio Rosso. Ortaggio tipico di questo periodo che può essere degustato fritto, in insalata e lo si può apprezzare come protagonista in tante ricette.

Serate teatrali, corsi di cucina gratuiti e piatti creativi scalderanno le serate dal 5 al 8 dicembre.

Programma:

GIOVEDI' 5 DICEMBRE 2019

ORE 19.30 Apertura spazio enogastronomico “Fantasie di Radicchio” con degustazione piatti a base di Radicchio Rosso di Asigliano Veneto. PROMOZIONE PER LA SERATA RISOTTI A € 3,00

ORE 21.40 Serata musicale col gruppo "DISCO INFERNO" musica dance anni 70-80.

VENERDI' 6 DICEMBRE 2019

ORE 19.00 Apertura spazio enogastronomico “Fantasie di

Radicchio” con degustazione piatti a base di Radicchio

Rosso di Asigliano Veneto.

ORE 20.30 Intrattenimento comico con le barzellette di Mariano

ORE 22.15 Serata musicale col gruppo ”THE SUNNY BOYS” cover Punkrock/Pop punk.

SABATO 7 DICEMBRE 2019

ORE 19.00 Apertura spazio enogastronomico “Fantasie di Radicchio” con degustazione piatti a base di Radicchio

Rosso di Asigliano Veneto.

ORE 22.15 Serata danzante con "32° PARALLELO" tributo Nomadi.

musica e cabaret, ballo su pista d'acciaio

DOMENICA 8 DICEMBRE 2019

ORE 12.30 Apertura salone “Fantasie di radicchio“ con Menù Degustazione.

Nella calda atmosfera del Palaradicchio sarà servito un Pranzo con prodotti d’eccellenza.

Presenti in sala i ragazzi dell’istituto professionale

Scuola di Ristorazione per la provincia di Vicenza “DIEFFE” di Lonigo.

OBBLIGATORIA la prenotazione dei tavoli entro sabato 7 dicembre

ORE 19.00 Apertura dello spazio enogastronomico “Fantasie di Radicchio“ con degustazioni piatti a base di Radicchio Rosso di Asigliano Veneto.

ORE 20.45 Serata musicale con il gruppo "ORCHESTRA FRANCESCA MAZZUCCATO" Musica melodica Italiana e Ballo liscio su pista di acciaio.