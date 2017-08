"Festa del Prunno" ad Asiago: i sapori tipici dell'Altopiano

ESTATE 2017: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE MANIFESTAZIONI A VICENZA E PROVINCIA

Mercoledì 16 agosto dalle 14.30 alle 19 torna la tradizionale "Festa del Prunno" ad Asiago con musica dal vivo, giochi, intrattenimenti, gastronomia locale e spettacolo pirotecnico finale, che, come da tradizione, si svolgerà il giorno di San Rocco. La festa nel pomeriggio si terrà in località Prunno, nel parco situato lungo la strada, che da Asiago va in direzione di Bassano del Grappa. Durante la giornata si potranno degustare i piatti tipici dell'Altopiano.

MISS REGINETTA DEL BOSCO. Alle ore 18 ci sarà l'attesa elezione di "Miss Reginetta del Bosco" e delle sue damigelle, che alle 21 condurranno una sfilata dal Prunno fino al centro di Asiago a bordo di un trenino festosamente addobbato per l'occasione.

COMPANY CONTATTO SUMMER TOUR. Alla sera la festa del Prunno si sposterà poi in centro ad Asiago, dove verrà incoronata la Reginetta del Bosco 2017, consegnato il Premio Turistico 2017 e lo spettacolo di musica dal vivo con "Company Summer Contatto Tour". Infine i fuochi d'artificio illumineranno Asiago e tutto l'Altopiano. Vedi anche "Festa del Prunno 2016".

PIANA DEL PRUNNO. Situata ad un paio di chilometri dal centro del paese, è un punto di riferimento per le famiglie della zona, i turisti e per tutte le persone desiderose di trascorrere qualche piacevole ora all'insegna della tranquillità.

