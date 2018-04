Festa del Patto educativo a Marano Vicentino

Una settimana di festa del Patto educativo territoriale: da lunedì 16 a lunedì 23 aprile 2018, la comunità di Marano propone tante attività di intrattenimento e confronto per tutte le età, per rafforzare questo progetto iniziato due anni fa che coinvolge tutti i cittadini “impegnati a costruire insieme un paese che educa”.

"In questa settimana di eventi realizzati grazie alla collaborazione di tante realtà locali, mostriamo quanto siano sfaccettati gli ambiti educativi nei quali una comunità può intervenire collaborando e partecipando insieme" - spiega il sindaco di Marano Vicentino, Marco Guzzonato - "Con questo festival, trasformiamo in pratiche diffuse sul territorio il lungo e ricco lavoro di stesura collettiva del Patto educativo territoriale”.



Un ricco programma di eventi, organizzati dal Comune di Marano Vicentino con il comitato Genitori, Coop, Viviamo Marano, la scuola di canto Incanto e la cover band Tributo Italiano, Pro Marano, cinema Campana e Ambarabaciccilibrò - e con il sostegno di Um Tools, Itel Installazioni e Tecno Giardini

_______________________________

IL PROGRAMMA

Prende il via lunedì 16 aprile, con le lezioni aperte di yoga nella sede della cooperativa sociale Con Te, dalle 8.30 alle 9.30 (riproposte anche mercoledì 18 aprile); la sera invece, alle 19.30, è previsto un incontro teorico/pratico sulla difesa personale delle donne.

Martedì 17 aprile l'associazione Alto Academy presenta - alle 19.30 negli impianti sportivi di via De Gasperi - le sue attività sportive ed educative.

Alle 20.30 al cinema Campana sarà proiettato il film “Wonder” di Stephen Chbosky (2017).

Mercoledì 18 aprile, la scuola Incanto propone lezioni di prova gratuite, dalle 15.00 alle 19.00 in via monte Cimone 6.

Giovedì 19 aprile, Coop alleanza organizza un incontro aperto al pubblico, alle 20.30 alle Ca' Vecie, sul ruolo e l'importanza del cibo nella quotidianità.

Venerdì 20 aprile, Ambarabaciccilibrò propone “Ambafactor”, una serata di letture ad alta voce per chi vuole diventare “ambista", dalle 20.30 in auditorium comunale.

Il fine settimana del 21 e 22 aprile è prevista una grande festa al Parco della Solidarietà, con possibilità di mangiare sabato dalle 18.30 e domenica dalle 12.00, nello stand gastronomico curato dalla Pro Marano.

Sabato 21 aprile, dalle 17.30 jam session per tutti

Domenica 22 aprile è invece in programma la festa degli aquiloni, con un laboratorio di costruzione di aquiloni e pesca di beneficenza.

Sono previste numerose attività proposte dal gruppo Arceri Marano, gruppo kung fu della cooperativa Con te, lo Skating club Marano, il centro Archè e Ambarabaciccilibrò.

Durante le giornate la dott.ssa Daniela Cumerlato propone un servizio di counseling dinamico relazionale, uno spazio di ascolto gratuito per adulti e ragazzi in via Puccini.

La festa del Patto educativo si concluderà infine lunedì 23 aprile, in occasione della giornata mondiale del Libro, con un flash mob a cura dell’Istituto comprensivo, con letture condivise in piazza Silva dalle 9.00 alle 12.00.