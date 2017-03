Festa del Papà: ciaspolata naturalistica per famiglie sul Monte Zovetto

GLI EVENTI PER LA FESTA DEL PAPA' 2017 A VICENZA E PROVINCIA

In occasione della Festa del Papà, domenica 19 marzo alle 10 Coperativa Biospahera organizza una ciaspolata-escursione naturalistica sul Monte Zovetto nell'Altopiano di Asiago. Si attraverseranno i boschi di faggio, i pascoli di Busa Carriola e i panorami montani di Monte Zovetto attraverso un giro ad anello facile per lasciarsi affascinare da ambienti e scenari insoliti tra sentieri e strade. Ritrovo nel parcheggio in località Magnaboschi a Cesuna di Roana per la conoscenza della guida e il breefing sull'utilizzo delle ciaspole soprattutto per chi non le avesse mai usate. Percorso: partenza lungo il tracciato, che attraversa il cimitero inglese (uno dei cinque dell'Altopiano di Asiago) e il cimitero italiano, con cenni sulla Prima Guerra Mondiale, sugli aspetti naturalistici del bosco, sulle pozze di alpeggio. Si attraversano le radure e alcuni tratti boscati della zona di Monte Zovetto, fino alla sommità, dalla quale è possibile godere di un panorama eccezionale su tutta la conca di Asiago: il monte Campolongo, il Verena, la zona dell'Ortigara, le Melette con monte Fior, i paesi di Cesuna, Canove, Asiago con il monumento sacro del Leiten. Rientro alle auto e breve spostamento per raggiungere Malga Col del Vento per il pranzo a base di prodotti tipici dell'altopiano. Dislivello totale in salita e in discesa: 200 metri. Difficoltà: facile per famiglie. Durata effettiva dell'escursione: 5 ore. L'escursione si svolge anche in assenza di neve. Il percorso potrebbe subire variazioni in base alle valutazioni della guida. Tutte le escursioni vengono fatte con ciaspole in base alle condizioni del manto nevoso. Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 di sabato 18 marzo. Prenotazioni e noleggio ciaspole: 8 euro. Costo escursione guidata + cena: 22 euro adulti - 12 euro ragazzi. Per informazioni e prenotazioni: guide@biosphaera.it.

