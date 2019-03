Festa del papà al mercato coperto di Campagna Amica a Vicenza

Papà fatevi avanti. Questo weekend al mercato coperto di Campagna Amica in contra’ Cordenons 4 a Vicenza, si fa sul serio. In occasione della Festa del papà, infatti, i produttori del mercato coperto, in collaborazione con la Pasticceria Bolzani Carlo, propongono le primizie di primavera in abbinamento al cioccolato, con un laboratorio di lavorazione del cioccolato. I papà, infatti, sabato 16 marzo alle 11 potranno scegliere l’attrezzo di cioccolato più indicato alle proprie attitudini di manualità.

“Le feste a tema sono una delle iniziative continuative su cui puntiamo nei weekend di apertura del mercato coperto di Vicenza – spiegano il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola ed il direttore Roberto Palù – in quanto servono a fidelizzare i cittadini rispetto alla proposta dei produttori di Campagna Amica e ad incentivare il consumo di prodotti freschi e del territorio. Siamo soddisfatti del riscontro che il consumatore riconosce al mercato, ma anche a queste iniziative, per le quali viene sempre dimostrato interesse ed una buona partecipazione”.

Ricordiamo che il mercato coperto di Campagna Amica sarà operativo sabato dalle 8.30 alle 14 e domenica dalle 8.30 alle 13, pertanto i visitatori potranno testare personalmente la qualità dei prodotti e misurarsi con le ricette che i produttori sapranno consigliare per utilizzare al meglio le eccellenze vicentine.

Sabato sarà anche possibile usufruire della consegna della spesa al domicilio, un servizio comodo e che molti cittadini stanno da tempo sfruttando, per scegliere in comodità ciò che si vuole mettere in dispensa e vederselo consegnato direttamente a casa propria.

Domenica 17 marzo dalle 10 alle 12 sarà Festa di Primavera, con le primizie di stagione. Inoltre, in concomitanza con la StraVicenza, al mercato coperto verranno proposti gli “integratori” naturali per chi corre. Lo staff di Campagna Amica sarà presente nella zona dell'arrivo della gara, con uno stand di primizie di primavera.

Proseguono, inoltre, due importanti iniziative di Coldiretti Vicenza, la raccolta firme “Stop cibo anonimo”, con la quale l’Organizzazione maggiormente rappresentativa del mondo agricolo chiede all’Europa di proteggere la salute dei cittadini e prevenire le frodi alimentali. Inoltre, sono sempre tutti puntati i riflettori sulla campagna educativa #adottaunalbero, di cui Coldiretti Vicenza è capofila, e che ha riscosso uno straordinario successo istituzionale ed adesione da parte di cittadini ed imprese. Un progetto che va sostenuto, perciò è importante che i vicentini continuino ad essere generosi, dando il proprio contributo attraverso il C/C #adottaunalbero IBAN: IT 60 R 03069 11886 100000000169.