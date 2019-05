La parrocchia di S.Carlo presenta la 59esima edizione della Festa del Geranio!

Festa del quartiere del Villaggio del Sole in Vicenza; 2 week-end dedicati al ballo liscio, ai bambini, ragazzi, giovani e ” diversamente giovani” con intrattenimenti ludici, cabaret, eventi musicali con artisti di livello.

Musica live, dj set, aperitivi, buona cucina e tanta, tanta allegria!

La Festa è tutta al coperto.

Eventi in programma

Venerdì

Apery time live con il Trio Acustico " 17 FALO' "

Domani alle ore 19:00



Sergio Bevilacqua e Le Melodie - Serata Ballo Liscio

Domani alle ore 21:30

------------------------------------

Sabato

The Silver Marks live at Festa del Geranio

Sab 19:00



Out of Town best from pop-rock

Sab 21:30



Silver Flower trio acoustic, country-pop

Dom 19:00



Karaoke con "Roberto Cerin"

Dom 22:00

Stand gastronomici con specialità grigliata aperti dalle 18,30

