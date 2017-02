Festa del Cross Veneto 2017 a Nove: Campionato Regionale e Trofeo Province

Domenica 26 febbraio si terrà la "Festa del Cross Veneto 2017" a Nove in Zona Golenale del fiume Brenta con la competizione di corsa campestre "Tra Cielo-Terra-Acqua-Sassi" dei comuni di Nove, Marostica, Cartigliano e Bassano del Grappa insieme al Campionato Regionale Individuale di tutte le categorie (4° Prova C.d.S. Cross Regionale All/Jun/Pro/Sen/Mas, la 2° Prova Campionato Italiano di Società Assoluto di Cross, la 2° fase regionale) e al 2° Trofeo delle Province di Corsa Campestre per le categorie Open Ragazzi e Cadetti M/F. Possono partecipare le società venete regolarmente affiliate 2017 con un numero illimitato di atleti regolarmente tesserati per la stagione in corso nel rispetto delle norme enunciate nei regolamenti CdS di Corsa Campestre. Iscrizioni esclusivamente "on-line" entro le ore 14 di mercoledì 22 febbraio. Potranno essere accettate iscrizioni sul posto fino a 60 minuti prima dell'inizio della gara previo il pagamento di un’ammenda di 5 euro da sommare alla tassa di iscrizione. Spogliatoi e docce saranno disponibili presso la Palestra Comunale in via Brenta sulla strada che conduce al campo-gara a circa 100 metri. La zona gara sarà raggiungibile solo a piedi. Per tutta la durata della manifestazione funzionerà un punto ristoro con cibi e bevande calde. L'evento è organizzato dall'Asd Atletica Marostica Vimar, Comitato Regionale Fidal Veneto con la collaborazione del Comitato Provinciale Fidal di Vicenza e il patrocinio degli assessorati allo sport dei comuni di Nove, Bassano del Grappa, Cartigliano e Marostica. Per informazioni: Comitato Regionale Fidal Venet 049.8658355 - www.fidalveneto.it Organizzazione: Luigi Segala 335-1853963 - luigi.s_2002@libero.it. Delegato Tecnico: Emanuele Chierici 320.2790216 - emanuele.chierici@gggveneto.it

PROGRAMMA TECNICO E ORARIO CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE:

ore 8.45: Ritrovo Giurie e concorrenti - ritiro buste e documenti di gara / ore 10: Master M MM35-MM40-MM45-MM50-MM55 m 6.000

ore 10.35 Master F tutte le categorie + MM60 e oltre m 4.000 / ore 11.15 Ragazze m 1.000 / ore 11.30 Ragazzi m 1.500 /

ore 11.45 Cadette m 2.000 / ore 12.00 Cadetti m 2.500 / ore 12.15 Allieve m 4.000 / ore 12.40 Allievi – Junior F m 5.000 /

ore 13.05 Junior M - Promesse/Senior F m 8.000 / ore 13.45 Promesse/Senior M m 10.000

PREMIAZIONI: Le premiazioni individuali verranno effettuate subito dopo l’arrivo di ciascuna gara,. Ai vincitori di ciascuna delle seguenti categorie sarà assegnata la maglia di Campione Regionale. Ragazzi/e: saranno premiati i primi 10 classificati/e. Cadetti/e: saranno premiati i primi 10 classificati/e. Allievi/e: medaglia evento ai primi 3 e maglietta evento ai primi 6 classificati/e di ogni gara. Premio Speciale "Ristorante La Rosina" (consistente in un buono cena per 2 persone) all’atleta Campione Regionale 2017 delle categorie Allieve e Allievi. Assoluti M/F - premi in denaro: 1° class. 2° class. 3° class. 4° class. 5° class. 6° class. SEN-PRO M e F 280 180 150 120 100 80 JUNIORES M e F 190 140 110 90 70 60 Masters M/F: medaglia evento ai primi 3 classificati/e di ogni singola categoria.

PREMIAZIONI DI SOCIETA’: Le premiazioni di squadra verranno effettuate al termine di tutte le gare. Assoluti: Targa alla Società maschile e femminile 1^ classificata di ogni categoria (Sen/Pro, Juniores, Allievi), che sarà proclamata Campione Regionale di categoria di CORSA CAMPESTRE 2017. Classifica Complessiva Cat. Assoluta. Alla società maschile 1^ Classificata verrà assegnato il Trofeo CITTA’ DI NOVE alla Società femminile 1^ Classificata verrà assegnato il Trofeo BANCA DI SAN GIORGIO_QUINTO_VALLE AGNO. Masters: Targa alle prime 3 Società M/F classificate.

2° TROFEO DELLE PROVINCE DI CORSA CAMPESTRE: Manifestazione Open Ragazzi e Cadetti M/F

La manifestazione è riservata alle rappresentative provinciali dell’Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Trentino e Veneto. Possono altresì partecipare, a richiesta ed a pieno titolo, con una propria rappresentativa anche i Comitati Provinciali della Lombardia ed Emilia Romagna. La manifestazione è riservata alle categorie Ragazze, Ragazzi, Cadette, Cadetti. Possono partecipare solo atleti regolarmente tesserati Fidal per il 2017. Ogni Comitato Provinciale può schierare una squadra per ogni categoria femminile e maschile composta al massimo da 10 atleti. Per ogni categoria verranno assegnati 100 punti al 1° classificato scalando di 5 punti fino al 5°, 77 punti al 6° scalando di 3 punti fino al 15°, 48 punti al 16° scalando di 2 fino al 30° e 19 punti al 31° scalando di 1 fino al 49°. Dal 50° atleta classificato verrà assegnato 1 punto. Verrà stilata una classifica per ogni categoria femminile e maschile, sommando i migliori 8 punteggi ottenuti dai componenti della rappresentativa. Verrà poi stilata una classifica cumulativa sommando tutte e quattro le classifiche di categoria. Verranno premiate le rappresentative prime classificate in ciascuna categoria, sulla base della classifica cumulativa, tutte le rappresentative partecipanti.

