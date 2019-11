Festa del cioccolato a Marostica

L’arte dei migliori maestri cioccolatieri d’Italia ritorna a Marostica in Piazza degli Scacchi. È “Chocolate”, la grande festa del cioccolato artigianale accompagnata da arte e mestieri, in programma sabato 9 e domenica 10 novembre.

Cioccolato di ogni forma, assaggi e poi laboratori, incontri, cooking show, tutti dedicati al cibo degli dei: anche quest’anno il programma è ricchissimo.

“Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, abbiamo deciso di riproporre la festa del cioccolato che abbina vendita e degustazione di prodotti artigianali a coinvolgenti attività, come i laboratori per bambini e adulti per conoscere i segreti del cioccolato e le fasi di lavorazione” spiega l’assessore al turismo Ylenia Bianchin“Si tratta soprattutto di una festa, dolcissima, destinata ad animare ancora una volta il nostro bellissimo centro storico, offrendo al pubblico sempre qualcosa in più, come l’attesa stecca di cioccolata di 40 metri, realizzata al momento, da condividere assieme”.

Negli stand della mostra-mercato del cioccolato, aperti sabato e domenica dalle 9.00 alle 21.00, un ricco assortimento di gustose praline, cioccolato di Modica, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, cioccolato di Perugia, creme spalmabili di tutti i gusti, liquori al cioccolato, cioccolato piemontese, freschi e deliziosi abbinamenti di frutta e cioccolato fuso e le raffinate e divertenti sculture di cioccolato.

Nel dettaglio, il programma prevede sabato i laboratori per grandi e piccini, dove è possibile improvvisare con il cioccolato, per realizzare deliziosi cioccolatini; domenica, ancora laboratori e, dalle 15.30, il grande show dei maestri cioccolatieri che in una sfida a tempo realizzeranno in presa diretta una tavoletta lunga 40 metri che poi sarà offerta in degustazione gratuita ai presenti.

