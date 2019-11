Festa del Cappellaio Gatto

Uno dei negozi storici più prestigiosi del centro di Vicenza: quest'anno la Cappelleria spegne 120 candeline. Sabato pomeriggio è stata organizzata una festa dove tra brulè e cioccolata verrà presentato un libro disegnato e stampato per l'occasione.

Racconta la storia della bottega attraverso gli occhi di un gatto, giustamente, da bravi vicentini :-)

Per far conoscere il libro, che piacerà moltissimo ai bambini viste le meravigliose illustrazioni, sabato 23 Novembre dalle 17.00 alle 19.00

ci sarà un momento di allegria per i più piccoli con tante sorprese, dalla trucca bimbi allo zucchero filato, dai palloncini alla cioccolata, mentre per i "grandi" prosecco (o vin brulè, viste le temperature novembrine )

Sarà presente anche l'autrice Elena Dian, pronta ad autografare i libri il cui ricavato, lo ricordiamo, andrà in beneficenza a Team for Children.



Presentazione del libro "Il cappellaio Gatto"

sabato dalle ore 17:00 alle 19:00

Cappelleria Palladio dal 1899

Piazzetta Palladio 13, Vicenza