Festa dei gnochi con la fioreta 2019 a recoaro terme

A Recoaro Terme il 24 e 25 agosto e il 31-1 settembre c'è la grande FESTA DEI GNOCHI CON LA FIORETA!

Vuoi un assaggio? Prelibati gnocchi a base di ricotta di malga tipici di Recoaro Terme preparati dai ristoranti locali in abbinamento a salumi e formaggi delle malghe locali, dolci a base di fioreta, il tutto accompagnato dai vini del territorio.



***IL PROGRAMMA DELLA FESTA***



PADIGLIONE GASTRONOMICO COPERTO IN PIAZZALE SEGGIOVIA

1° WEEKEND-sabato 24 agosto dalle 17 alle 23 e domenica 25 agosto dalle 11 alle 23

2° WEEKEND-sabato 31 agosto dalle 17 alle 23 e domenica 1° settembre dalle 11 alle 23



*SABATO 24 AGOSTO 2019*

• Ore 17 - Inaugurazione e sfilata di costumi tipici a cura di gruppi folkloristici locali: Confraternita dei Gnochi con la Fioreta, il Gruppo Cimbro ed i malghesi dei Ronchi.

• Ore 21 - Teatro Comunale di Recoaro Terme: SHOW BOOK - Presentazione del romanzo “Tutto all’Aria” di Giulia Ethel Tomasi. La cantante attrice autrice omaggia Recoaro Terme con la presentazione di “Tutto all’Aria” il suo romanzo in prossima uscita. Un assaggio di 20 minuti in anteprima!

“Tutto all’Aria” è la storia di Amina, un’artista donna, che perde la sua voce, manda tutto all’aria e parte per un viaggio alla ricerca di sé. Ferita, dopo un tradimento, parte dal suo piccolo paese incastonato come una gemma nelle Piccole Dolomiti in cerca della sua vera voce, per aprirsi ad un volo più grande fino all’Australia, all’America, alla Cina, viaggi che le permetteranno di conoscere ed apprezzare profondamente le sue origini. Una storia che ha il potere di risvegliare altre voci, per smettere di ignorare ciò che ci ostacola, per poter liberare la nostra autenticità in questa vita, per risplendere e risuonare.



*DOMENICA 25 AGOSTO 2019*

• Ore 10, 15, 19 e 21 - Teatro Comunale di Recoaro Terme: SHOW BOOK - Presentazione del romanzo “Tutto all’Aria” di Giulia Ethel Tomasi. La cantante attrice autrice omaggia Recoaro Terme con la presentazione di “Tutto all’Aria” il suo romanzo in prossima uscita. Un assaggio di 20 minuti in anteprima!

• Ore 16 - Degustazione guidata di formaggi di malga a cura del famoso Maître fromager Alberto Marcomini, giornalista e volto della rubrica Gusto (TG5). Seguirà la presentazione del suo ultimo libro “Camminare la terra dei formaggi”, un libro per condividere i racconti di viaggi e le esperienze nel mondo del formaggio al quale il maestro ha dedicato la vita e che ci porterà a conoscere le storie di tanti protagonisti di questo mondo, che lo creano di nuovo tutti giorni con tanto entusiasmo e altrettanti sacrifici, tramandando le memorie e tradizioni.

• Ore 18 - Showcooking “Come si preparano i gnochi con la fioreta?” a cura dello chef della Locanda Seggiovia di Recoaro.



*SABATO 31 AGOSTO 2019*

• Ore 17 - 25° Raduno internazionale della fisarmonica. Sfilata ed esibizione in Piazzale Seggiovia e per le vie del centro.

• Ore 20:30 – 44ma Rassegna di canti popolari e di montagna, Chiesa Arcipretale.



*DOMENICA 1 SETTEMBRE 2019*

• Ore 9-18 - Raduno auto e moto d’epoca lungo via Lelia

• Ore 18 - Showcooking “Come si preparano i gnochi con la fioreta?” a cura dello chef della Trattoria Ai Menarini di Recoaro.

—————————————————————————



ALLA SCOPERTA DI RECOARO!



-Visita guidata al Bunker di Kesselring

presso il Compendio Termale alle fonti di Recoaro

sabato 24 e domenica 25 agosto; sabato 30 agosto e domenica 1 settembre dalle 15,30 alle 18. Partenza ogni mezz’ora circa (ultima partenza alle ore 17,30).

La visita guidata propone un itinerario di circa mezz’ora attraverso i rifugi antiaerei tedeschi. Offerta libera. La visita si concluderà al Parco delle Terme di Recoaro.

Si consiglia il parcheggio delle auto nel piazzale Varese in via Battaglione Monte Berico.

Info: associazionebunker.recoaro@gmail.com



-Terme di Recoaro

Il Parco delle Fonti Centrali è aperto al pubblico gratuitamente.

E’ possibile percorrere vari sentieri ammirando numerose varietà di piante anche secolari.

Per informazioni sul complesso termale e sulle cure e terapie con le preziose acque Lelia, Lorgna, Amara, Nuova, Lora patrimonio di questo territorio, visitare il sito www.termedirecoaro.it



-Museo Storico “ Vita del Soldato nella Grande Guerra”

Straordinaria raccolta di testimonianze materiali d'uso quotidiano, in dotazione sul fronte alpino durante la Prima Guerra Mondiale, recuperati sui luoghi di battaglia, prevalentemente nelle zone dell'Adamello e del Pasubio.

Domenica 25 agosto e 1 settembre ore 8-13. Centro Culturale “Neri Pozza” Via Roma, 17.

Info: IAT 0445.75070 - iat.recoaro@provincia.vicenza.it

Presepe Storico di Recoaro

Opera d'arte allestita presso la Chiesa Arcipretale di S. Antonio Abate (Piazza Dolomiti) dall’Associazione “Amici del Presepio”. Alcuni particolari architettonici del presepe, riprodotti in scala, e l'ambientazione corrispondono a luoghi caratteristici del territorio di Recoaro Terme.

Domenica 25 agosto e 1° settembre ore 11.15-17.45.

Per info e visite guidate:

Sig. Prebianca 338.3851081 - IAT 0445.75070 - iat.recoaro@provincia.vicenza.it



-E-Bike Cornale sarà presente con un proprio punto informativo in Piazzale Seggiovia in occasione della manifestazione, mentre il negozio di Via Lelia, 10 sarà aperto per il noleggio biciclette.

Per informazioni: 340.8029606 - ebikecornale@gmail.com



-"Porte aperte" al Centro equestre Le piccole Dolomiti di Via Nardi a Brogliano (VI) Domenica 1 settembre 2019 9.00-12.30 Possibilità di visitare il centro e fare amicizia con gli animali presenti (cavalli, pony, cani, gatti, caprette, galline, etc.), di assistere alle attività fatte con i cavalli in campo e di montare a cavallo all'interno del centro seguiti da un istruttore, anche come "prima esperienza". Offerta libera con un contributo minimo indicato, info e prenotazioni: Daniele 345.1392931



La FESTA DEI GNOCHI CON LA FIORETA è un'iniziativa del Comune di Recoaro Terme. Info 0498070288