"Festa dei Fiori" e "Mostra-Mercato della Maresina" a Valdagno

In occasione della "Festa della Maresina", sabato 8 e domenica 9 aprile si terrà la mostra-mercato tradizionale di prodotti tipici con le prelibatezze dedicate alla "Maresina de.co.", come le frittelle e i formaggi. In via parallela ci sarà anche un'esposizione floro-vivaistica in piazza Dante per la concomitante "Festa dei Fiori". La maresina è un'erba locale, che è divenuta famosa nel tempo per il suo uso curativo contro i dolori oltre alle sue proprietà culinarie. In piazza Roma saranno attivi gli stand gastronomici della Pro Valdagno con il menù a base di erbe aromatiche oltre alla celebre "Fritoa dea Maresina" (sabato dalle 15 alle 22 e domenica dalle 12 alle 22)

(nella foto uno dei prodotti tipici: il "Formaggio alla Maresina")

LABORATORI ED ESCURSIONI: Sabato alle 15.30 nel Cortile di Palazzo Festari il Museo Civico “D. Dal Lago” proporrà il laboratorio per bambini “Costruisci fiori di carta, disegnali e dipingili”. Domenica alle 9.15 è in programma una passeggiata guidata a cura della sezione CAI di Valdagno per le vie del centro storico e dintorni con visita finale alla coltivazione di maresina presso la serra di via Carmini per la degustazione di miele della Cooperativa il Cerchio e l'aperitivo con la Pro Valdagno in piazza Roma. Sempre domenica alle 15 ci sarà la visita guidata alla scoperta dei giardini di Valdagno “Dal Rinascimento all'Art Decò” in compagnia di Vittoria Visonà, con partenza dal Monastero di Santa Maria delle Grazie di viale Regina Margherita.

(nella foto le "Fritoe dea Maresina")

