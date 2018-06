Festa dei bambini al Dolcelisa di Vicenza

È giunto il momento di festeggiare, Dolcelisa per il primo anno festeggia tutti i bambini



Martedì 5 giugno dalle ore 16.00 siete attesi per una golosissima festa all'insegna del buon gelato..ma non solo



Durante l'evento saranno presenti dei trucca bimbi, Pino Pinguino e dei giochi a premi per i più piccoli



Per maggiori info 340 360 6318