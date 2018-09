Festa d'autunno: il mercatino dei prodotti stagionali

Sabato 29 settembre in Corso Fogazzaro è il turno di Festa d’autunno con estensione a contra’ Cesare Battisti e contra’ Garibaldi, a cura dell’associazione Vivere Fogazzaro Vicenza, in collaborazione con l’associazione Il Tritone. Si tratta di un mercatino dedicato ai prodotti dell’autunno quali piante e fiori, prodotti della terra, oltre all’artigianato artistico selezionato e ad articoli di arredo per interni ed esterni.

A partire dalle 16 spazio anche agli artisti di strada (musicisti, madonnari, mimi…) dell’evento Tanto di cappello, che si esibiranno dalle 16 alle 21 con performance fisse ed itineranti.