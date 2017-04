Festa Americana a Vicenza: musica country-rockabilly, auto vintage e cibi dal mondo

Da venerdì 7 a domenica 9 aprile "Karisma Eventi" presenta la manifestazione "Festa Americana" con musica, cultura, esposizioni vintage e cibi dal mondo in Campo Marzo a Vicenza in viale Roma. La tre giorni rappresenta un momento importante per dare luogo a momenti di storia della dell’Arte di Strada sotto vari aspetti: cucina, cultura, stile, musica. L’evento è basato su un programma di musica con sonorità country, rock e rockabilly e intrattenimento pensato per i giovani e le famiglie, che spazia da ballo libero in pista a rodeos su toro meccanico a esposizioni di moto e auto d’epoca. Orari di apertura: venerdì dalle 12 alle 24 - sabato e domenica dalle 10 alle 24. Ingresso gratuito. Per informazioni e aggiornamenti: facebook Festa Americana Vicenza - 393.2500500

FESTA AMERICANA: l'obiettivo è di realizzare un evento, che possa diventare un veicolo per la cultura americana e l’enogastronomia del mondo. Una manifestazione con un target trasversale, che possa permettere ai giovani di godere di sano divertimento e alle realtà locali di restare in contatto con il pubblico partecipante. Arte, sport e cultura saranno il fiore all’occhiello dell'evento a Vicenza in questi giorni. I punti forti del programma sono: spettacoli, artigianato, attività per grandi e piccini, cucine a cielo aperto.

MUSICA e SPETTACOLO: l’intrattenimento in questi giorni si avvarrà della partecipazione artistica di diversi dj e insegnanti di ballo facenti parte del mondo del country e del rockabilly.

PROGRAMMA: venerdì il maestro e Dj Walter con i suoi collaboratori Dj Bina e Dj West intratterrà il pubblico con dj set e balli in stile 100% country. Il sabato, ci sarà invece un dj set che spazierà dalla musica americana degli anni ’50 a quella dei giorni nostri con il poliedrico dj Shake The Rockfather. Domenica infine ad intrattenere il pubblico ci sarà il live della band Rock’n’Roll Circus che con il loro repertorio spaziano dal blues delle origini fino al rock and roll più scatenato.

INTRATTENIMENTO PER GRANDI E PICCINI: Momenti anche di adrenalina e divertimento per grandi e piccini grazie alla presenza di un toro meccanico, dove ci si potrà sfidare con gare di equilibrio e destrezza. Per i più grandi ci saranno invece esposizioni di moto americane e automobili d’epoca per ripercorrere la storia della cultura dell’Hot Road e del Tunning.

CIBI DAL MONDO: le migliori specialità alimentari a tema americano quali Hot Dog, Panini, Hamburger, Pizza, Fritture, Patatine, Carne alla griglia e tanto altro provenienti da ogni dove come cibo tipico greco, messicano e nostrano, insieme alla birra tutta americana e alla grande birra artigianale, ma non mancheranno i consigli degli chef ospiti e le dimostrazioni di cucina da parte dei nostri standisti.

