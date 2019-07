Ferrock 2019 dal rap di Rancore alle band emergenti

Dal metal al rap di Rancore, ai numerosi gruppi emergenti.

Un festival tutto da vivere immersi nella splendida cornice del Parco Fluviale Retrone di Vicenza.

La ventiduesima edizione di Ferrock, in programma dal 10 al 14 luglio, propone 5 giorni di ottima musica suddivisa su due stage, ottimi piatti da gustare, le migliori birre artigianali e la nuova Area mercatino.

Parco Retrone, Vicenza, Via Malvezzi, Vicenza Ovest

IL PIU' GRANDE FESTIVAL DI VICENZA ...

30 LIVE BAND - 4 DJ SET

Sviluppato in un'area verde di circa 40 000 metri quadrati lungo la sponda sinistra del Fiume Retrone.

ALL'INTERNO DEL FESTIVAL TROVERETE:

2 STAGE

RISTORANTE

NUOVO MERCATINI ETNICO

COCKTAIL BAR & FOOD

LE MIGLIORI BIRRE ARTIGIANALI

PROGRAMMA COMPLETO MAIN STAGE:

10 Luglio Main Stage:

- Extrema (Thrash Metal) h 22.00

- Once in a While (Alternative Metal) h 21.00

11 Luglio Main Stage:

SPORTS - WEAR - (Raggaeton Trap Dance Party) h 18/23.59

SPECIAL GUEST Dj Matrix

12 Luglio Main Stage:

- Derozer (Punk Rock) h 22.00

- Shandon (Ska Core - Punk) h 21.00

- Trick Play (Punk Rock) h 20.00

13 Luglio Main Stage:

- HOLI, Il festival dei colori - il primo in Italia h 16/23.00

- Rusty Rockerz (Raggae) h 23.00

apertura alle 15

14 Luglio Main Stage:

- Rancore (Rap Ermetico) h 22.00

- Velasquez + ZEHT CASTLE (Da Craven Road alle Nerd Wars) h 21.00

- West Red (Blues Rock) h 20.00

- DJ SET TRAP HIP HOP h 17.00

Apertura Cancelli ore 17:00

Ampio spazio alle Band Emergenti che propongono Musica Originale

TUTTE LE SERE DALLE ORE 18:00 in second stage.

Dal 10 al 14 Luglio

Parco Retrone, Via Malvezzi Vicenza Ovest

Mercoledì 10 dalle ore 18:00

Giovedì 11 dalle ore 18:00

Venerdì 12 dalle ore 18:00

Sabato 13 dalle ore 15:00

Domenica 14 dalle ore 17:00