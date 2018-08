Ferragosto, tutti aperti Teatro Olimpico, Musei civici e Basilica palladiana

“Anche a Ferragosto i tesori del Comune di Vicenza saranno tutti aperti”. L'annuncio è del sindaco Francesco Rucco, che prosegue: “Si tratta di un'occasione imperdibile non solo per i turisti, ma anche per i vicentini che trascorreranno questa giornata di festa in città. Invito quindi i miei concittadini ad approfittare delle diverse formule di visita proposte per scoprire o riscoprire i monumenti più belli di Vicenza, dal Teatro Olimpico a Palazzo Chiericati, dal Museo naturalistico archeologico al Museo del Risorgimento e della Resistenza, fino alla chiesa di Santa Corona e alla Basilica palladiana, affacciata sulla splendida piazza dei Signori dove, dalle 17.30 alle 24, Confcommercio e Radio Vicenza proporranno una vera e propria festa musicale all'aperto. Buon Ferragosto a tutti e un ringraziamento al personale che, lavorando anche nel giorno festivo di mezza estate, garantirà l'apertura dei nostri musei”.

La Pinacoteca di Palazzo Chiericati dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30) offrirà ai visitatori la possibilità di ammirare opere dal Medioevo al Barocco. Nelle sale ipogee è esposta la prestigiosa collezione di giocattoli Cavalli Rosazza, raccolta unica nel suo genere con oltre 5 mila giocattoli industriali d’epoca del valore di 1 milione di euro, databili dalla metà dell’800 al secondo Dopoguerra, tutti perfettamente conservati e funzionanti, raccolti a partire dagli anni ‘70 dai coniugi torinesi Giancarlo Cavalli Anna Rosazza durante i loro viaggi.

Il Teatro Olimpico si potrà ammirare dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), con l'opportunità di partecipare alle visite POP - Palladio Olimpico Project, ideate dallo scrittore Alessandro Baricco per scoprire il monumento in modo del tutto inedito e sorprendente. Le visite, di 45 minuti ciascuna, coinvolgono nella narrazione tutti gli spazi del teatro. Le visite sono in programma alle 15.15, 16 e 16.45 e sono comprese nel costo del biglietto. Il biglietto è singolo, non è prenotabile e sarà emesso fino ad esaurimento della capienza dei posti del Teatro Olimpico: si può acquistare all'ufficio Iat di piazza Matteotti. Esclusivamente per i gruppi è obbligatoria la prenotazione al call center tel. 0444964380 o tramite email booking@comune.vicenza.it. Chi vuole visitare il Teatro in modo tradizionale può farlo durante gli altri orari di apertura. Info: ufficio Iat tel. 0444320854, email iat@comune.vicenza.it sito web http://palladiolimpicoproject.it/

Inoltre dalle 10 alle 14 (ultima entrata 13.30) si potrà ammirare anche il Museo naturalistico archeologico, allestito nel complesso dei chiostri di Santa Corona.

La chiesa di Santa Corona si potrà visitare dalle 10 alle 18.

Il Museo del Risorgimento e della Resistenza (villa Guiccioli, viale X Giugno 115), con ingresso sempre gratuito, è aperto dalle 10 alle 14 (ultima entrata alle 13.30) ed è inserito all'interno del maestoso parco di villa Guiccioli dove si potrà sostare completamente immersi nella natura (dalle 9 alle 19.30). Per informazioni: scheda Musei civici, sito http://www.museicivicivicenza.it

In Basilica palladiana, nel salone al primo piano, si potrà visitare la mostra David Chipperfield Architects Works 2018 organizzata dall'assessorato alla cultura del Comune di Vicenza, in collaborazione con l’associazione culturale Abacoarchitettura che propone una selezione di progetti recenti e in corso con oltre 40 modelli di studio e di presentazione sviluppati dagli uffici di Londra, Berlino, Milano e Shanghai. La mostra è visitabile mercoledì 15 agosto dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Per informazioni sul costo del biglietto d'ingresso: http://www.chipperfield.abacoarchitettura.org/ L'ingresso alla mostra consentirà di visitare anche le logge al primo piano e di raggiungere la terrazza (in orario di apertura) da dove ammirare uno splendido panorama. La terrazza, dove è a disposizione anche il bar, sarà aperta mercoledì 15 agosto, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 24 (il bar dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 24). Informazioni sul biglietto d'ingresso alla terrazza: Basilica palladiana

Per acquistare i biglietti dei Musei civici: Ufficio Iat in piazza Matteotti 12 aperto tutti giorni dalle 9 alle 18;biglietteria al Museo Naturalistico Archeologico, contra' Santa Corona 4 da martedì a domenica dalle 10 alle 13.45.

La Festa di Ferragosto “Summer celebration” è organizzata da Confcommercio e Radio Vicenza in piazza dei Signori. Dalle 17.30 alle 24 saranno in funzione sei gazebo dove alcuni locali del centro proporranno succose bevande e raffinati drink, con musica di intrattenimento per famiglie e ragazzi fino alle 21 e successi anni '70, '80 e '90 tutti da ballare fino alle 24.