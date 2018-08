Ferragosto tra musica e natura - Trekking musicale

Il Benessere dal Suono di Katy Marcante e Asiago Guide vi propongono un nuovo "Trekking Musicale" per passare in compagnia e armonia il ferragosto.

Camminerete in splendidi boschi di faggi dove a tratti si aprono radure e panorami aperti sulle valli, i rumori della natura in alcuni momenti lasceranno spazio alla musica meditativa di Katy Marcante evocando momenti di intense emozioni.

I suoni della natura e la musica si fonderanno creando atmosfere uniche.



Difficoltà: 3 su una scala da 1 (facile) a 5 (impegnativo).



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

al 3471836825 o 347.8038743 oppure scrivendo a info@asiagoguide.com





Ritrovo: ore 10.00 presso il Sacrario Militare di Asiago,

c/o Pizzeria Wunderbar, piazzale degli eroi 1, Asiago oppure alle 10.15 al bivio per la frazione del Sasso di Asiago.



Costo: 15 euro, 5 ragazzi dai 6 ai 15 anni



Necessari scarponcini da trekking, acqua per tutta la durata dell'escursione, vestiario adatto al clima della montagna, PRANZO A SACCO.



Maggiori informazioni alla prenotazione!

