Ferragosto in città: aperti tutti i musei e la sera festa in piazza

A Ferragosto Basilica palladiana, Teatro Olimpico e Musei civici aperti. In piazza dei Signori musica e animazione con Radio Vicenza

Musei

- Il Museo civico di Palazzo Chiericati, in piazza Matteotti, sarà accessibile dalle 10 alle 18 (da martedì a domenica, ultimo ingresso alle 17.30). Sarà l'occasione per ammirare le 52 opere - dipinti, sculture, disegni per la maggior parte esposti solo sporadicamente e da tempo conservati nei depositi del museo - che hanno trovato posto al piano terra dell'ala cinquescentesca nell'ambito del recente riallestimento.

- Al Teatro Olimpico, aperto dalle 10 alle 18 (da martedì a domenica, ultima entrata 17.30), si potrà effettuare un percorso di visita interattiva tramite POP - Palladio Olimpico Project, (compresa nel biglietto d'ingresso) da martedì a domenica alle 11 e alle 16. E' comunque possibile visitare il teatro liberamente, dalle 10 alle 11, alle 11.45 alle 16 e dalle 16.45 alle 17.30.

- La chiesa di Santa Corona sarà aperta dalle 10 alle 18, da martedì a domenica, con visite sospese durante la Santa Messa.

- Dalle 10 alle 14 (da martedì a domenica, ultima entrata alle 13.30) si potranno ammirare le collezioni permanenti del Museo naturalistico archeologico di contra' Santa Corona 4.

- L'ingresso è sempre libero e gratuito al Museo del Risorgimento e della Resistenza (Villa Guiccioli, viale X Giugno 115), aperto da martedì a domenica, dalle 10 alle 14 (ultima entrata alle 13.30). Sarà possibile visitare anche il parco di Villa Guiccioli, dalle 9 alle 19.30 da martedì a domenica.

Basilica palladiana - Da martedì a domenica dalle 10 alle 16 (ingresso 2 euro per residenti di città e provincia, 4 euro per residenti fuori provincia). Martedì, mercoledì, giovedì e domenica dalle 18 alle 23, venerdì e sabato dalle 18 all'una (salone chiuso e ingresso ridotto della metà: ingresso 1 euro per residenti di città e provincia, 2 euro per residenti fuori provincia).

Il bar sulla terrazza è aperto martedì, mercoledì, giovedì e domenica dalle 18 alle 23, sabato e domenica dalle 10 alle 13. Inoltre venerdì e sabato dalle 18 all'una di notte.

In Basilica è inoltre possibile vedere l' "Area archeologica di Corte dei Bissari”, da giovedì 15 a domenica 18 agosto dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16, con operatori appositamente formati in ambito archeologico, che accompagneranno i visitatori alla scoperta di questo luogo suggestivo. Su prenotazione: Associazione per la didattica museale Ardea 3473938172, ardeaarcheo@gmail.com.

Sabato 17 agosto è in programma un tour del centro storico in inglese, promosso dalle Guide turistiche autorizzate di Vicenza con l’organizzazione del Consorzio Vicenzaè. Info e prenotazioni visiteguidate.vicenza@gmail.com tel. 0444320854.

Anche un gioiello come Palazzo Leoni Montanari Gallerie d'Italia aperto.

La sera di Ferragosto

Festa musicale in piazza dei Signori organizzata da Radio Vicenza con il Comune di Vicenza e Confcommercio. Dalle 18 la piazza sarà più viva con animazione per bambini e musica con la possibilità di dissetarsi in cinque stand proposti dai bar della piazza che saranno dislocati proprio al centro della piazza stessa. Di fronte, verso le due colonne, darà collocato il palco dove, dalle 21 e fino alle 23.30 il dj Marco Sella proporrà musica anni '60-'80-'90 per una serata allegra e scoppiettante.