Ferragosto al Parco dell'Amicizia: un angolo di paradiso in zona golenale del Brenta

TOP 5 FERRAGOSTO 2017 SUL TERRITORIO BERICO

FERRAGOSTO 2017: TUTTI GLI EVENTI NEL VICENTINO

AGOSTO 2017 A VICENZA E PROVINCIA: ESCURSIONI - CHIOSCHI - PISCINE - CINEMA ALL'APERTO - SAGRE

Per tutta l'estate il Parco dell'Amicizia a Tezze sul Brenta in zona golenale lungo il fiume Brenta (via Chiesuola 2) sarà aperto per prendere il sole, fare un barbecue e immergersi nelle acque fresche fluviali. Un'ottima idea per la settimana di Ferragosto in mezzo alla natura. Migliaia di vicentini da circa 20 anni arrivano da tutta la provincia per rinfrescarsi e trovare un pò di relax sulle rive brentane.

BARBECUE + PERCORSO VITA. L'area verde è una delle più estese tra quelle attrezzate del Vicentino con 25 mila metri quadri in golena del fiume con appositi spiazzi per preparare grigliate (5 postazioni per cucinare e 41 panche per mangiare in tranquillità), riparandosi dal sole all'ombra degli alberi. C'è anche un percorso vita con 10 stazioni di allenamento per gli amanti del fitness. Sicuramente un posto da frequentare per famiglie e bambini soprattutto nelle calde giorate estive per trovare un pò di refrigerio.7

LA FLORA DEL PARCO DELL'AMICIZIA. Ricchissima la flora circostante il parco con numerose specie di alberi e piante, seminate o cresciute spontaneamente lungo le rive del Brenta. Sono presenti almeno una decina di tipi con vari esemplari: nocciolo, gelso, pioppo nero, olmo campestre, carpino nero, platano, salice bianco, ontano nero, sambuco nero e tiglio. Nel progetto stata prevista la delimitazione dell'area con una staccionata, la messa a dimora di piante autoctone, lo spianamento e la semina di gran parte dell'area, la ristrutturazione del fabbricato esistente con servizi igienici e magazzino

MANUTENZIONE E PULIZIA DEL PARCO. La realizzazione del Parco, iniziata nel 1996, è stata possibile grazie alla disponibilità dei volontari nella esecuzione dei lavori, in particolare il Gruppo Alpini A.N.A. di Tezze sul Brenta. Tutt'oggi l'ordinaria manutenzione dell'area è affidata in convenzione ai Gruppi A.N.A. A.I.DO. e R.D.S., che per tutti questi anni si sono occupati di tenere il parco sempre pulito ed in perfetto ordine.

COME ARRIVARE. Da Vicenza prendere la strada regionale 53 per Treviso, girare a sinistra per San Pietro in Gu (PD), attraversarne l'abitato e quindi prendere la strada provinciale 26 (poi 52) verso Bassano del Grappa. Poco dopo Scaldaferro di Pozzoleone, girare a destra per Friola di Pozzoleone, attraversare il Ponte sul Brenta e subito dopo svoltare a sinistra.

INFORMAZIONI: www.parcodellamicizia.it/blog/

CONTATTI: 0424.535935 - fax 0424.535943 - scuolasport@comune.tezze.vi.it - Comune di Tezze sul Brenta.

ELENCO ESCURSIONI

Gallery