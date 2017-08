Ferragosto 2017: gli eventi nei quartieri di Vicenza

TOP 5 DEGLI EVENTI PER FERRAGOSTO 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Numerosi appuntamenti sono previsto nei quartieri di Vicenza tra sagre, feste, giochi, incontri, corsi, mostre e attività nei quartieri dal 9 al 16 agosto in occasione del Ferragosto. Le manifestazioni sono a cura dell’assessorato comunale alla partecipazione.

CALENDARIO DEGLI EVENTI NEI QUARTIERI NELLA SETTIMANA DI FERRAGOSTO:

Mercoledì 9 agosto, alle 17.30, in viale S. Lazzaro 112, “Ferragosto insieme: anguriata”. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: tel/fax 0444963068, mail centro.sf@libero.it

Mercoledì 9 agosto, alle 20, in viale S. Lazzaro 112, “Ferragosto insieme: grigliata sotto le Stelle”, cena dei soci a cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni e prenotazioni entro il 7 agosto: tel/fax 0444963068, mail centro.sf@libero.it. Costo della cena: 15 euro.

Da venerdì 11 a mercoledì 16 agosto Sagra dell'Assunta 2017 di Anconetta, a cura del Comitato Sagra dell'Anconetta in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione, presso la Parrocchia di Anconetta, in viale Anconetta 147. Nella chiesa parrocchiale la Santa messa verrà celebrata domenica 13 agosto e martedì 15 agosto alle 8 e alle 10.30: il 15 agosto la messa delle 10.30 sarà seguita dalla processione con la Madonna. E’ previsto un programma musicale e di intratteniemento durante tutte le serate. L’11 agosto alle 21 serata di musica e ballo con l'orchestra Luca e Marco e i Niagara, il 12 agosto alle 20 esibizione del gruppo Evoluzione Danza con i maestri Marco Chieregato e Carla Bordignon, seguirà alle 21 spettacolo con l'orchestra Luca e Silvia Band. Domenica 13 agosto alle 21 spettacolo con l'orchestra Alida Group, il 14 agosto alle 21 serata di ballo con l'orchestra Voice by Dennis & Enrica; il 15 agosto alle 20 esibizione corpo di danza ASD Danzainsieme, seguirà alle 21 serata con l'orchestra Santamonica; il 16 serata danzante con Renato e Gli Amici. Tutti i giorni alle 19.30 apertura stand gastronomico e pesca di beneficenza. Fb: Sagra Dell'Assunta di Anconetta

APPUNTAMENTI CONTINUATIVI:

Fino al 14 settembre 2017, orario pomeridiano, al parco giochi di via Durando 81, Summer Fest 2017, giochi per bambini e intrattenimenti per genitori. a cura della ASD Comitato Pro Loco San Bortolo in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: asdprosanbortolo@libero.it.

INIZIATIVE - INCONTRI - CORSI PERIODICI:

Tutti i giorni, eccetto festivi (martedì 15 agosto chiuso) alla Locomotiva Centro dei Ferrovieri, via Rismondo 2, spazio lettura di riviste e quotidiani, studio, postazioni internet wi-fi, scambialibro, letture per bambini a cura della Locomotiva e assessorato alla partecipazione. Orario: lunedì, mercoledì e venerdì 9-12, martedì e giovedì 16-19. Info: www.locomotivaferrovieri.it, email locomotivaferrovieri@gmail.com, tel. 393 9412817.

Tutti i giorni, eccetto festivi (martedì 15 agosto chiuso) alle 15, Centro Diurno Proti, contra' De' Proti 3, La grande tombola a cura del Circolo d'Argento a.p.s. e assessorato alla partecipazione. Info: 0444 328064, circolodargento@gmail.com.

Tutti i giorni, eccetto festivi (martedì 15 agosto chiuso), alle 15, in viale San Lazzaro 112, gioco delle carte, a cura di A.P.S. Senza Frontiere e assessorato alla partecipazione. Info: tel./fax 0444963068, email centro.sf@libero.it.

Dal lunedì al sabato dalle 14.30 alle 19, in viale Istria 39, gioco delle carte e gioco delle bocce, a cura del club I Sempreverdi e assessorato alla partecipazione. Info: tel. 0444 510795, email clubisempreverdi@alice.it.

Ogni lunedì e giovedì, alle 15, al Centro Diurno Proti, contra' De' Proti 3, scuola di burraco con la maestra Valeria Croci, a cura del Circolo d'Argento a.p.s. e assessorato alla partecipazione. Info: 0444 328064, circolodargento@gmail.com.

Ogni martedì, mercoledì e giovedì, dalle 16 alle 19, alla Locomotiva, Centro dei Ferrovieri, via Rismondo 2, distribuzione dei libri e scambialibro, servizio volontario di distribuzione dei libri della biblioteca a cura dell'associazione genitori ICS e assessorato alla partecipazione. Info: www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com, tel. 393 9412817.

Ogni martedì e venerdì dalle 15 alle 18, in viale San Lazzaro 112, gioco della tombola a cura di A.P.S. Senza Frontiere e assessorato alla partecipazione. Info: tel./fax 0444 963068, mail centro.sf@libero.it.

Ogni mercoledì, dalle 20.45 alle 22.30, al centro civico di via Colombo 9, “Delos per la città 2017”: serate di dibattito, informazione e sensibilizzazione alla lotta contro la violenza di genere e depotenziamento degli stereotipi che creano discriminazione a cura di associazione D.E.L.O.S. e assessorato alla partecipazione. Info: associazione D.E.L.O.S., cell. 339 8946918, info@delosvicenza.it.

Ogni giovedì, dalle 15 alle 17.30, in viale San Lazzaro 112, cucito e lavori manuali a cura di A.P.S. Senza Frontiere e assessorato alla partecipazione. Info: tel./fax 0444/963068, mail centro.sf@libero.it.

