Feel Club: 1/3 Masquerade Carnival Edition, 2/3 Señorita

1/3 Masquerade | Carnival Edition

Sabato 1 marzo Feel Club festeggia con stile il Carnevale, con Masquerade | Carnival Edition, un party che inizia all'ora dell'aperitivo, continua con una cena d'eccellenza e prosegue fino alle prime luci dell'alba. La cena si colora con l'intrattenimento del dinner live show e dai colori dei piatti preparati dagli chef del club. La serata prosegue con il sound di Andrea Bozzi e Matteo Favaretto, due dj che non hanno certo bisogno di presentazioni.

2/3 Señorita @ Feel Club

Torna in città, al Feel Club, Señorita, un party dedicato alla musica più Caliente & Divertente del momento, quella Reggaeton - R'n'B & Latin House. In console lo staff è di prim'ordine. Al mixer c'è Deejay Payano, alla voce arriva la sexy (e bravissima!) Barbara Clara. L'animazione invece è a cura della dance crew Señorita! Ingresso omaggio donna entro le una. Già alle 21 al Feel fa iniziare il divertimento, con l'aperitivo firmato Martini e con buffet finger food. Più tardi si sceglie tra i piatti del ristorante, pizza, insalatona a scelta oppure l'hamburger gourmet Feel... Ready to start? Parole chiave / hashtag: #Señorita #todoabajo