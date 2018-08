Federico Morello presenta: "Nel Sessantotto a Bassano"

Federico Morello descrive con cura il proprio percorso formativo, i viaggi, gli incontri e molte vicende personali, ma raccoglie anche le tante voci di coloro che, tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta del secolo scorso, hanno dato vita alla Scuola Serale del Gruppo Lavoratori-Studenti di Bassano: sono voci che raccontano le difficoltà, le attese, gli entusiasmi e le speranze di quegli anni, ma anche la fatica a trasformare il messaggio di Don Milani e gli ideali sessantottini in lavoro, in percorsi di vita che concorressero almeno un poco a realizzare il mutamento auspicato; sono voci che non solo compongono un racconto autenticamente corale, ma riescono a dare ancor oggi il segno tangibile di quella condivisione ideale e di quella coscienza civile diffusa che contrassegnarono un'esperienza unica e ricca di importanti sviluppi, non solo per coloro che ne fecero parte, ma anche per l'intera città di Bassano del Grappa.