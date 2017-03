"Fashion Sushi Party": weekend culinario raffinato allo "I-Sushi" di Schio

Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 marzo il ristorante asiatico "I-Sushi" di Schio in viale Europa Unita 2/A propone la serata "Fashion Sushi Party" con cena speciale a base di sushi in una location raffinata ed elegante. Ampia la proposta con il menù alla carta, disponibile anche nella formula "Take Away". Le offerte e tipologie di sushi sono offerte proprio come un'arte, dove i piatti sono opere di colori e gusti. Lo staff specializzato offre pietanze di qualità, realizzati ad hoc per soddisfare qualsiasi esigenza e desiderio culinario con fantasia e dedizione. Le consegne, garantite nel raggio di 5 chilometri, devono partire per un ordine di minimo 30 eauro con almneo un'ora di pre-avviso. Per chilometraggi e ordini superiori all'importo indicato, saranno applicati costi aggiuntivi. Nel locale si potrà richiedere gratuitamente la "Prestige Card", dove ogni euro di spesa accumulato varrà un punto (per 200 punti un buono spesa di 5 euro; per 400 punti un buono spesa di 15 euro; per 600 punti un buona cena per due persone del valore di 50 euro). I premi saranno consumabili solo nel ristorante del gruppo "I-Sushi" (oltre 20 locali solo nel Triveneto più altri nel centro-nord Italia), dove la carta è stata registrata. Orari di apertura: tutti i giorni dalle 12 alle 15 per pranzo e dalle 18 alle 23 per cena (chiuso solo il lunedì a pranzo). Per informazioni prezzi/menù e prenotazioni tavoli: 0445.513012 - schio@isushi.it - www.isushi.it. Sul territorio berico il ristorante "I-Suhi" è presente anche a Vicenza in viale Camisano 66, a Bassano del Grappa in viale De Gasperi 92 e ad Arzignano in via Sega 21 (quest'ultimo è in fase di restyling dal 20 marzo e per il momento non è disponibile).

ELENCO RISTORANTI

Gallery