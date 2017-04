"Fashion Show" alla Galleria Parco Città di Vicenza

APPUNTAMENTI PASQUA E PASQUETTA 2017 NEL CENTRO STORICO DI VICENZA

APPUNTAMENTI PER PASQUETTA 2017 NEI QUARTIERI DI VICENZA

EVENTI PASQUA E PASQUETTA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

In occasione della vigilia di Pasqua, sabato 15 aprile alle 16.30 è in programma "Fashion Show" per l'evento più glamour di Vicenza alla Galleria Parco Città in via Quadri 79. Artisti e modelle si esibiranno in danza moderna e sfilate come anticipazioni della moda primavera- estate 2017. Make Up Artist: Ilaria Pellizzato e Noemi Brazzale. Show Airbrush a cura di Giulia Balestriero. Danza Contemporanea di Silvia Di Fant. Fotografi: Alessandro Vasta e Andrea Broglio. I protagonisti del pomeriggio saranno dispobinili per foto ricordo. Durante l'evento si potrà partecipare al concorso "Fatti un Selfie: Cerchiamo Volti Nuovi" per diventare testimonial di una multinazionale di cosmetica (infoline: 348.4781189). Ingresso libero. L'iniziativa è organizzata da "Silvana Life Style" in collaborazione con Roberta Mellone.

