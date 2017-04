"Fare Musica a Scuola": laboratori per insegnanti

Iniziative di aggiornamento per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria!

27 giugno e 28 giugno 2017 - Laboratori per insegnanti della scuola primaria c/o ISTITUTO MANZONI Creazzo

10 luglio e 11 luglio 2017 - Laboratorio per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria c/o CUCA - Centro Urbano Cultura Artistica - Sovizzo - SiFa Musica!! con Silvia Azzolin Musica, Arte e Movimento come strumento di integrazione delle diverse abilità e identità con Nicola Pangia Musica e movimento con Uira Kuhlmann.

In programmazione i laboratori di aggiornamento che si svolgeranno il 4 e 5 settembre 2017 info e iscrizioni www.centroapolloni.com.

ELENCO CORSI