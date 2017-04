Famila Schio contro Gesam Lucca per Gara 1 Finale Scudetto al PalaRomare

Domenica 30 aprile alle 18 la Famila Wuber Schio giocherà la Gara 1 della Finale Play Off Scudetto di serie A basket femminile contro Gesam Lucca al PalaRomare di Schio. Le "orange" cercheranno di iniziare al meglio la serie (al meglio delle 5 gare) proprio contro le toscane, già battute a maggio 2016 per il trionfo dell'ottavo titolo. Dopo aver superato in Gara 4 della Semifinale Passalacqua Ragusa per 65 a 54 in Sicilia lunedì scorso, vincendo la serie per 3 a 1, la Famila Schio attende Gesam Lucca, che si è qualificata in modo netto, sconfiggendo in semifinale l'Humana Reyer Venezia per 3 a 0. La squadra di Procaccini vuole ripetere l'impresa per centrare il nono scudetto della sua storia, anche se non certamente facile. Le scledensi potranno contare sul campo amico, giocando le prime due gare in casa e potendo sfruttare eventualmente anche gara 5 sempre davanti al proprio pubblico.

PROGRAMMA GARE FINALE PLAY OFF SCUDETTO:

GARA 1 - Domenica 30 Aprile - ore 18: Famila Wuber Schio - Gesam Lucca al PalaRomare di Schio

GARA 2 - Martedì 2 Maggio - ore 20.30: Famila Wuber Schio - Gesam Lucca al PalaRomare di Schio

GARA 3 - Venerdì 5 Maggio - ore 20.30: Gesam Lucca - Famila Wuber Schio al PalaTagliate di Lucca

EVENTUALE GARA 4 - Domenica 7 Maggio - ore 20.30: Gesam Lucca - Famila Wuber Schio al PalaTagliate di Lucca

EVENTUALE GARA 5 - Mercoledì 10 Maggio - ore 20.30: Famila Wuber Schio - Gesam Lucca al PalaRomare di Schio

