Famila Schio con il nuovo coach Procaccini al Pala Romare contro Napoli

Dopo la sconfitta per 70 a 64 nella penultima giornata di Eurolega in Russia contro la Dinamo Kursk, domenica 19 febbraio alle 18 la Famila Wuber Schio tornerà in campo per settima giornata di ritorno del campionato italiano di basket femminile di serie A contro la Dike Napoli in una sfida dal sapore play-off al Pala Romare di Schio in viale dell'Industria. Le orange sotto la nuova guida di coach Mauro Procaccini dopo l'esonero di Miguel Mendéz in settimana dovranno riscattare lo scivolone interno imprevisto contro la Fila San Martino di Lupari (65-72) di domenica scorsa. In classifica le scledensi sono al secondo posto in classifica con 28 punti insieme alla Umana Reyer Venezia a due lunghezze dalla capolista Gesam Gas Lucca. Il nuovo allenatore della Famila Procaccini, che vanta esperienze internazionali con la nazionale nigeriana al preolimpico e con lo Shanxi Flame in Cina oltre alla guida del Parma per molti anni, ha dichiarato con fiducia nel pre-partita: "Allenare qui a Schio per chi vive nel basket è il raggiungimento di un obiettivo importante. Ho ricevuto delle buone sensazioni e segnali importanti grazie a un gruppo fantastico di ragazze professioniste. Adesso è tempo di lavorare per continuare al meglio la stagione - continua il tecnico di origini pesaresi - a cominciare dalla prossima sfida contro Napoli, che ha un bel roster con una coppia di amercane molto efficace. Sarà una partira difficile, ma puntiamo alla vittoria." Durante l’intervallo ci sarà la presentazione del settore giovanile Kinder+Sport Schio.

