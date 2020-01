Famiglie a Teatro - Gianni e il gigante al Teatro Astra

Il “𝘁𝗲𝗮𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗯𝗿𝗶𝗰𝗶𝗼𝗹𝗲” presenta lo spettacolo 𝙂𝙞𝙖𝙣𝙣𝙞 𝙚 𝙞𝙡 𝙜𝙞𝙜𝙖𝙣𝙩𝙚, domenica 2 febbraio alle 17 al Teatro Astra di Vicenza.

L’atmosfera magica della fiaba "Sette in un colpo" dei Fratelli Grimm " è la fonte di ispirazione di questo spettacolo che ci racconta la storia di Gianni, un bambino che un mattino, invece di andare a scuola, decide di andare in bottega da un sarto per imparare il mestiere. Orgoglioso della sua destrezza nell’uccidere sette mosche in un colpo, decide di prendersi un meritato giorno di vacanza, ma sulla via del ritorno incontra un gigante. Cominciano così una serie di avventure, in cui il bambino vincerà il temibile avversario con prove di scaltrezza che gli consentiranno di tornare vittorioso. Uno spettacolo di teatro di figura che mescola il linguaggio della fiaba classica alla moderna interpretazione visiva.

𝘁𝗲𝗮𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗯𝗿𝗶𝗰𝗶𝗼𝗹𝗲 - 𝙂𝙞𝙖𝙣𝙣𝙞 𝙚 𝙞𝙡 𝙜𝙞𝙜𝙖𝙣𝙩𝙚

ideazione, regia, costumi e oggetti di scena Emanuela Dall’aglio

collaborazione artistica Mirto Baliani

con Emanuela Dall’aglio e Veronica Pastorino

ideazione luci Emiliano Curà

voce dei giganti Daniele Bonaiuti

domenica dalle ore 17:00 alle 19:00

Teatro Astra

Contrà Barche, 53 Vicenza

