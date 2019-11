FAMIGLIANDO – La Resilienza in Azione è il primo evento per famiglie organizzato dalla Cooperativa Yumè - Sogni Controvento, in programma per sabato 30 novembre presso l'Istituto Vescovile A. Graziani, via cereria 42, Bassano del Grappa

Dalle ore 15.00 alle 16.00 si svolgerà la presentazione, animata da reading e musica dal vivo, di una pubblicazione a cura della cooperativa , composta da due parti :

- "Storia di un uovo": un racconto per l’infanzia di Franco Marchiori, che con simpatia e leggerezza affronta un tema doloroso e meraviglioso allo stesso tempo: il trauma e il suo superamento

- "Una marcia in più": un saggio sulla Resilienza di Rossana Rebellato in cui si intrecciano elementi teorici e frammenti autobiografici di una raccolta di storie di sette persone, ora adulte, che hanno condiviso un pezzettino del loro cammino in una comunità per minori della nostra zona e da lì sono ripartite per le loro vite. Un filo però li lega ancora.

Il libro è stato illustrato con profonda sensibilità e cura da Lucia Zarantonello. La partecipazione è libera e gratuita.

Nella seconda parte del pomeriggio si svolgeranno dei laboratori per famiglie e bambini a cura dei partner che in questi tre anni hanno collaborato con la Cooperativa Yumè – Sogni Controvento. Vuole essere un’occasione per far conoscere le attività e i servizi che la cooperativa mette a disposizione dei minori e delle famiglie seguite, e offrire una vetrina alle diverse associazioni con le quali collabora.

LABORATORI GRATUITI SU PRENOTAZIONE:



16:30 - 17:15

🥋 Laboratorio di KARATE

🔹QUANDO LE PAROLE NON RIESCONO PIU’ : Laboratorio espressivo plastico-manipolativo (ragazzi dagli 11 ai 15 anni)

🎶 IL COLORE DEL SUONO: Laboratorio espressivo musicale (bambini dai 6 ai 10 anni)

🎭Laboratorio teatrale per bambini

🐕 Laboratorio di Pet-Therapy (massimo 10 bambini)



16:30 - 18:00

🎲Laboratorio di giochi da tavolo: bambini, ragazzi e adulti

🎨Ritratto di famiglia - Esperienza di creatività e libertà espressiva da vivere insieme (adulti e bambini)



17:30 - 18:15

🥋Laboratorio KARATE

🔸 IL CORPO PRENDE FORMA: Laboratorio espressivo di danza (bambini dai 6 ai 10 anni)

🔹L’ARTE DI DOMANDARE: Laboratorio di pratica filosofica (ragazzi dagli 11 ai 15 anni)

🎭 Laboratorio teatrale per ragazzi e adulti

🐕 Laboratorio di Pet-Therapy (massimo 10 bambini)



Per pronotare i laboratori

Elisa 320 187 4427

info@yume-sognicontrovento.it