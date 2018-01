Fame Nervosa? Impariamo a gestirla

*Mangiare o non Mangiare?*

*Cedere o non Cedere?*

*E' questo il problema!...?*

*E' fame o è più voglia di qualcosa di "Buono"?*



Quante volte ci capita di trovarci ad aprire il frigo, la dispensa, non sapendo bene quale sia la voglia, sentendo di avere una sensazione, quel bisogno di qualcosa, ma non si sa cosa.



Non sempre mangiamo per fame: spesso, ci ritroviamo a non sapere come gestire emozioni e sensazioni che plachiamo con il cibo. Siamo annoiati? Mangiamo. Siamo tristi? Mangiamo. Siamo nervosi, arrabbiati o infastiditi? Cerchiamo qualcosa da “sgranocchiare”. L'“emotional eating”, o fame nervosa, ci impedisce di rapportarci in modo equilibrato al cibo.



Questo, difatti, può portarci alla ricerca, frequente/continua, di qualcosa da mangiare/sgranocchiare (spesso si tratta di qualcosa di piccolo, che ci da la sensazione illusoria di "non aver mangiato niente") oppure, può portare ad imporci di non mangiare assolutamente quella cosa. Ma si sa: quanto più ci diciamo di non fare qualcosa, tanto più, spesso, la desideriamo. Allora cediamo compiendo delle vere proprie abbuffate, che iniziano da un piccolo pezzo, per poi trasformarsi in una fetta, due...tre...

Molte volte questi comportamenti generano sensi di colpa, frustrazione, veri e propri fastidi gastrointestinali: dunque, si generano circoli viziosi in cui si cerca di smettere completamente, oppure non si sa realmente cosa si è mangiato, sentendo a fasi alterne, però, nuovamente quella voglia di....



Ma sarà davvero di qual"cosa" che abbiamo bisogno?

Sappiamo ascoltare i segnali del nostro corpo?

Come possiamo gestire la cosiddetta "fame nervosa"?



Vieni a scoprirne di più durante la SERATA DI PRESENTAZIONE GRATUITA Mercoledì 18 dalle ore 19 alle 20:00. con Dietista Natascia Dell'Agli.



Parleremo di una pratica che ci potrà aiutare ad ampliare la nostra consapevolezza, circa le nostre abitudini alimentari ed il modo in cui ci relazioniamo al cibo, ma anche a noi stessi e al nostro corpo, per imparare a scegliere intenzionalmente il quando, il cosa, il quanto e il dove mangiare.

La serata sarà condotta da Flora De Martino Psicologa-Psicoterapeuta Vicenza e Dietista Natascia Dell'Agli



E' necessaria la prenotazione (POSTI LIMITATI)

utilizzando il lin: http://dr-ssaflorademartino.wixsite.com/psicoterapeutavicenz/contact

oppure tramite Email: dr.ssademartinoflora@gmail.com

oppure whatsapp a: 328189442

