Fame Nervosa? impariamo a gestirla: presentazione Mindful Eating

Non sempre mangiamo per fame: spesso ci ritroviamo a non sapere come gestire emozioni e sensazioni che plachiamo con il cibo. Siamo annoiati? Mangiamo. Siamo tristi? Mangiamo. Siamo nervosi, arrabbiati o infastiditi? Cerchiamo qualcosa da “sgranocchiare”. L'“emotional eating”, o fame nervosa, ci impedisce di rapportarci in modo equilibrato al cibo.



Come gestire la FAME NERVOSA?

Vieni a scoprirne di più durante la serata di presentazione gratuita della MINDFUL EATING.

Questa pratica ci aiuterà ad ampliare la nostra consapevolezza, circa le nostre abitudini alimentari ed il modo in cui ci relazioniamo al cibo, ma anche a noi stessi e al nostro corpo, per imparare a scegliere intenzionalmente il quando, il cosa, il quanto e il dove mangiare.

La serata sarà condotta da Flora De Martino Psicologa-Psicoterapeuta Vicenza e Dietista Natascia Dell'Agli

