"Falstaff e il suo servo" con Franco Branciaroli a Lonigo

MAR 21 GENNAIO 2020

ORE 21.00

Prosa (abbonamento)

FRANCO BRANCIAROLI, MASSIMO DE FRANCOVICH

FALSTAFF E IL SUO SERVO



di Nicola Fano, Antonio Calenda da William Shakespeare

regia Antonio Calenda

con Matteo Baronchelli, Franco Branciaroli, Valentina D’Andrea Massimo De Francovich, Alessio Esposito, Valentina Violo produzione Centro Teatrale Bresciano, Teatro De Gli Incamminati Teatro Stabile d’Abruzzo



Uno dei personaggi più celebri di Shakespeare, Falstaff non è soltanto il protagonista de Le allegre comari di Windsor ma giganteggia anche nell’Enrico IV e nell’Enrico V. In questa nuova creazione teatrale, troviamo quest’uomo di disperata vitalità negli ultimi giorni di vita, assieme a un servo con il quale rievoca le sue avventure. In questa cavalcata nella propria vita, Falstaff si troverà accanto le allegre comari, l’ostessa e i compagni di bevute Bardolph e Francis. Saranno proprio loro a issarlo su un grande cavallo dal quale egli cadrà, assecondando il piano terribile del servo che cercherà così di trasformarsi definitivamente in un padrone. Due mostri sacri del teatro italiano, Franco Branciaroli e Massimo De Francovich, debuttano in una nuova e inedita coppia, tra dramma e comicità.