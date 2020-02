Fai il tuo libro con carta trovata in giro

Workshop per la realizzazione di libri e altri oggetti da soli scarti cartacei, trasformare la carta che siamo soliti gettare nella spazzatura, in originali e utili book, taccuini, diari di viaggio, libri, pop-up e molto altro, un appuntamento interessante per studenti e appassionati al mondo della comunicazione, dell'editoria e al sempre più attuale tema del riciclo e dell'utilizzo responsabile delle risorse.

Sabato 29 febbraio 2020 tornano a Vicenza gli eventi promossi da Unione Collector, progetto culturale di Tipografia Unione, con il workshop Libri Finti Clandestini. Il tuo libro con carta trovata in giro. Il workshop è realizzato in collaborazione con il collettivo Libri Finti Clandestini (Milano) e vede il patrocinio di Aiap - Associazione italiana design della comunicazione visiva.

Si svolgerà dalle ore 14:30 alle ore 18:30 in Viale Sant'Agostino 470 (15 posti disponibili), all'interno di Tipografia Unione, che quest'anno compie sessant'anni di attività. Obiettivo dell'evento è di far apprendere una tecnica e un metodo, per la realizzazione di libri e altri oggetti da soli scarti cartacei. Sarà uno dei creativi di Libri Finti Clandestini, a guidare i partecipanti in sei step: dalla visione di alcuni esempi concreti, fino alla realizzazione del proprio lavoro, il tutto secondo gusti e necessità personali.

LFC è un progetto nato nell'ambito del riciclo e della decrescita da un'idea degli artisti El Pacino (Milano, 1988-), Aniv Delarev (Pueblo Nuevo Solistahuacán, 1980-) e Yghor Kowalvsky (Petropavlovsk-Kamchatsky, 1985-), che unisce editoria e design. Il collettivo recupera poster, buste, sacchetti del pane, scarti di tipografie, prove di stampa e persino carta da parati o altri scarti trovati in giro per l'Europa e provenienti da case, fabbriche abbandonate, università e biblioteche. In altre parole, LFC trasforma la carta che siamo soliti gettare nella spazzatura, in oggetti originali e utili. Questi oggetti possono essere sketchbook, taccuini, diari di viaggio, libri oggetto, pop-up e molto altro (anche per piccole tirature).

Con il programma Fill the Folder 2020 Unione Collector punta a creare nuove occasioni di confronto tra artisti, illustratori, associazioni e imprese del territorio vicentino e non solo. Ciascun evento tratta da una prospettiva differente l'ambito della comunicazione, oggi sempre più in continuo mutamento tra cartaceo e nuove tecnologie. Le proposte del 2019 hanno riscosso molto interesse e visto la collaborazione di importanti associazioni quali Illustri e Aiap; artisti, grafici e illustratori di fama nazionale e internazionale; imprese. Anche l'evento in collaborazione con LFC vuole essere quindi, momento di crescita non solo per professionisti, ma anche per studenti e appassionati al mondo della comunicazione, dell'editoria e, nel caso specifico, al sempre più attuale tema del riciclo e dell'utilizzo responsabile delle risorse.

Viale Sant’Agostino 470 - 36100 Vicenza / 0444 563110 - info@unionecollector.it

Aggiornamenti su: www.unionecollector.it