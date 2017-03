FAI: "Biciclettata di Primavera" a Vicenza

In occasione delle "Giornate FAI di Primavera", domenica 26 marzo il FAI Fondo Ambiente Italiano organizza la "Biciclettata di Primavera" in collaborazione con FIAB (Federazione Italiana Amici in Bici) in tutta Italia, per pedalare alla scoperta dell’arte e della bellezza italica. Per ogni biciclettata è necessario pagare un contributo per l’assicurazione direttamente all’associazione locale. Sul territorio berico FIAB Vicenza organizza l'escursione in bici con ritrovo alle ore 9 presso la sede dell'aasociazione in Borgo Scroffa 22 nel piazzale antistante la parrocchia di Araceli. Partenza alle ore 9.30 e ritorno in tarda mattinata. Lunghezza del percorso pianeggiante: 12/15 chilometri su strade secondarie nella periferia cittadina e su ciclopiste. Dopo una biciclettata alle porte della città, ci sarà la visita alle Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari con l’apertura straordinaria degli spazi riservati del caveau, dove sono raccolte le opere solitamente non esposte al pubblico. Quota di partecipazione: 2 euro per i soci - 5 euro per i non soci. Iscrizioni: il giorno stesso prima della partenza. Raccomandazioni: è importante avere la bici in ordine, portando una camera d'aria di scorta per eventuali forature, ed è consigliato vivamente l'uso del casco. Per informazioni ed iscrizioni: Anna Maria Virgili 340.8256123 - Davide 348.7409360 - 0444.922460 - www.tuttinbici.it - www.giornatefai.it.

