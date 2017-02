"Facepainting e Trucco Scenografico" a Montecchio Maggiore

Il corso si compone di una parte teorica con presentazione dei materiali e degli strumenti e di una parte pratica con dimostrazione live su modella, prove di applicazione e prova pratica di facepainting. Gli iscritti al corso saranno già in grado di avere una minima indipendenza in ambito pratico-ludico, e potenzialmente in ambito lavorativo. Il tutto si svolgerebbe in un contesto professionale, ma allo stesso tempo originale e divertente. Insegnante: Andrea Gobbetti. Durata: 2 incontri da 5 ore Quando: domenica pomeriggio, 2 e 9 aprile, alle ore 14.00. Per iscriversi è possibile compilare il modulo on.line sul sito dell'InformaGiovani http://www.infogiomm.it/ oppure contattare l'InformaGiovani di Montecchio Maggiore al numero 0444.490934 o alla e-mail infogiomm@interplanet.it.

