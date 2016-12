"Fabbrica delle Calze" a Montegalda insieme alla Befana con musica e balli

In occasione di "Stelle a Montegalda", venerdì 6 gennaio 2017 sono in programma diversi eventi per festeggiare l'Epifania in centro a Montegalda. Alle ore 14.30 presso la sede comunale di Palazzo Gualdo ci sarà "La Fabbrica delle Calze" a cura della Pro Loco, comune di Montegalda, Gruppo Scuola Materna e Amici di Davide. Alle 16 è previsto l'arrivo della Befana sempre a Palazzo Gualdo con distribuzione delle tipiche "calze" di dolciumi fino ad esaurimento scorte insieme all'intrattenimento musicale del gruppo "Pop Corner". Alle ore 17 presso la Casa di Riposo Lampertico si svolgerà "Felice Epifania" con balli ed intrattenimento a cura della scuola "Universo Danza" per augurare un buon 2017 a tutti.

ELENCO MANIFESTAZIONI