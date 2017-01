"Fabbrica del Digitale: la via italiana per l'industria 4.0" a Longare

Lunedì 16 gennaio alle 15 si svolgerà la prima tappa dei "Laboratori MECSPE - Fabbrica del Digitale: la via italiana per l'industria 4.0" per il progetto di Senaf, dove imprenditori e opinion leader racconteranno le trasformazioni dell’industria veneta, presso la Sala Palladio di Palazzo Thiene Bonin Longare a Vicenza in corso Andrea Palladio 32. Verrà illustrato il percorso di adesione al Piano Nazionale Industria 4.0 e la trasformazione delle imprese italiane in fabbriche digitali. Si tratta di appuntamenti itineranti che nel 2017 attraverseranno i territori strategici del manifatturiero italiano, per dar voce alle aziende e mostrare la proposta italiana al modello Industry 4.0, nell’ambito della prossima edizione di MECSPE, la fiera di riferimento per l’industria manifatturiera (Fiere di Parma dal 23 al 25 marzo 2017). Grazie alle testimonianze di imprenditori ed esperti del settore sarà possibile raccogliere dati e informazioni utili per capire il processo di trasformazione in atto. Le storie d’impresa saranno accompagnate dall’approfondimento sull’andamento congiunturale e previsionale delle PMI Venete e italiane, effettuato dall’Osservatorio MECSPE. Interverranno all’incontro Filippo Miola, Delegato della Presidenza all'Innovazione e Fabbrica 4.0 di Confindustria Vicenza, Roberto Zuccato, Presidente di Confindustria Veneto e di Aresline, Filippo Girardi, Presidente di Midac Batteries, Luciano Miotto, Vice Presidente di Confindustria Veneto, Presidente di Imesa e di Asac, Enrico Carraro, Vice Presidente di Confindustria Veneto e Presidente di Carraro Group, Maria Cristina Gribaudi, Presidente di Keyline, Paolo Gubitta, Docente presso l’Università degli Studi di Padova e CUOA Business School. Modererà l’incontro Silvia Vianello, Docente presso SDA Bocconi School of Management. Il Veneto, una delle regioni di maggior tradizione e vocazione manifatturiera, rappresenta il laboratorio ideale per lo sviluppo del modello industriale 4.0, anche grazie all’istituzione del Competence Center del Nord Es,t che vede come capofila l’Università di Padova in sinergia con gli altri atenei veneti, del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia.

