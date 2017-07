Expo-raduno di trattori d'epoca con sfilata a Casoni di Mussolente

GUIDA MOTORI A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND 28 - 30 LUGLIO

Domenica 30 luglio dalle 10 alle 19 ci sarà l'esposizione di trattori d'epoca a Casoni di Mussolente per la Sagra di Sant'Anna. In occasione del raduno ci sarà una piccola sfilata per il centro del paese. Ingresso libero.

(nella foto sopra la sfilata dei trattori d'epoca a Casoni di Mussolente)

