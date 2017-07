Eventi sportivi a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 28 al 30 luglio

TOP 15 DEGLI EVENTI A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND

Numerosi gli eventi sportivi sul territorio berico per il weekend da venerdì 28 a domenica 30 luglio, tra cui spiccano molti appuntamenti podistici tra corse, marce, maratone e gare non competitive a scopo ludico-motorio.

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI:

VENERDI' 28 LUGLIO

MOTORI: BAITINA RALLY NIGHT. Venerdì 28 luglio alle 19 è in programma il "Baitina Rally Night", raduno di auto sportive e da rally con tour panoramico nell'Altopiano di Asiago. Ritrovo a "La Baitina" di Asiago in via Kaberlaba. L'evento è organizzato da "SP72 Rally Team".

VENERDI' 28 E SABATO 29 LUGLIO

MOTORI: HISTORIC VALLI DEL PASUBIO. Venerdì 28 e sabato 29 luglio si svolgerà sulle Piccole Dolomiti il 5° Historic Valli del Pasubio, gara di regolarità turistica per auto storiche e moderne organizzata da Rally Club Team Isola con un percorso di 235 chilometri tra la vallata del Monte Pasubio e Recoaro Terme, sconfinando anche nella vicina provincia di Verona. Ritrovo all'arcostrutura di Valli del Pasubio in via Tezze. Previste 8 prove di precisione, la centesimo di secondo, sei controlli orari e quattro a timbro. In coda alla gara prenderà il via anche la parata non competitiva con la possibilità di sfilare sullo stesso percorso della gara di regolarità senza alcun rilevamento cronometrico e classifica finale. Programma: operazioni di verifica venerdì sera e partenza da via Roma a Valli del Pasubio sabato alle 9.30 con arrivo previsto della prima vettura verso le 17. Quota di iscrizione di 150 euro entro il 26 luglio.

BEACH VOLLEY: LA PLAYA DE POLEO. Fino a sabato 29 luglio si disputerà il torneo di beah volley 4x4 misto "La Playa de Poleo" alla Casa del Giovane di Poleo di Schio in via Falgare con gare dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 24. Finalissima sabato 29 luglio in serata. Le partite si svolgeranno con le regole Fipa del volley 6x6 ad eccezione di: 3 set obbligatori per partita durante i gironi; 21 punti a set durante i gironi; 1 punto classifica per set vinto durante i gironi; i cambi dei giocatori sono numericamente liberi; non esistono giocatori in difesa e in attacco; minimo 2 giocatrici sempre presenti in campo; età minima dei giocatori e delle giocatrici: 16 anni compiuti; classifica gironi in base ai punti (set vinti).

DOMENICA 30 LUGLIO

MOUNTAIN BIKE TOUR. In occasione della 31° Festa Campestre a Cima di Monte di Malo è in programma il "Mountain Bike Tour" di 40 chilometri circa. Ritrovo nella piazza della chiesa di Monte di Malo. Età minima: 15 anni. Infoline: 329.3798800.

CICLISMO: GRAN PREMIO GIOVANISSIMI A CISMON DEL GRAPPA. Domenica dalle 15 alle 17 a Cismon del Grappa si terrà il 2° Gran Premio Giovanissimi Cismon, gara ciclistica riservata ai giovanissimi femminili e maschili, organizzata dal "Cycle Team Cassola 2000", in un circuito di 650 metri per le categorie G1 e G2 e di 1000 metri per le classi G3-G4-G5-G6 con vari giri a seconda delle fasce d'età: premi per le prime 3 classificate e per i primi 5 classificati di ogni grado.

TORNEO DI CALCETTO AL CIKY DAY. Domenica 30 luglio nel pomeriggio verso le 15 scatterà al campo sportivo di Rubbio di Conco il Torneo di Calcetto "Ciky Day" intitolato alla memoria di Manuel Schirato "Ciky", appassionato di calcio e montagna. Per tutta la giornata sarà presente il chiosco, giochi, attività a premi, musica e intrattenimento. Angolo Snack con ottime torte fatte in casa e panini freschi. Alle ore 12.30 apertura dello stand gastronomico: possibilità di pranzare con 3 tipi di pasta. Alle ore 18.30 Santa Messa in ricordo di Manuel. Il ricavato della giornata sarà devoluto in beneficenza a varie AIL (associazione Italiana Contro Leucemia, Linfoma, Mieloma).

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DI PODISMO