Eventi sportivi a Vicenza e provincia: guida per il Ponte di Ferragosto

TOP 15 EVENTI A VICENZA E PROVINCIA PER IL PONTE DI FERRAGOSTO

Numerosi gli eventi sportivi sul territorio berico per il Ponte di Ferragosto da venerdì 11 a martedì 15 agosto, tra cui spiccano alcuni appuntamenti podistici tra corse, marce, maratone e gare non competitive a scopo ludico-motorio.

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI A VICENZA E PROVINCIA:

SPORT PER BAMBINI:

HOVERKART RACING. Ogni giorno fino al 14 agosto al centro commerciale "Le Piramidi" di Torri Quartesolo ci sarà "HoverKart Racing", il percorso su pista per piccoli grandi piloti con tanto divertimento per tutti i bambini dai 9 anni in su. Per una corsa della durata di 3 minuti servirà acquistare due gettoni e uno solo per chi è in possesso della "Piramicard". Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 14:30 alle 19:30, sabato e festivi dalle 10:30 alle 19:30. Costo: 1 gettone: 1 euro - 6 gettoni: 5 euro. Vedi guida eventi sportivi a Vicenza e provincia per il weeekend.

INIZIATIVE SPORTIVE CONTINUATIVE:

EQUITAZIONE: SCUOLA PONY PER BAMBINI E FAMIGLIE. Tutti i giorni dal 16 luglio al 26 agosto il "Pegaso Pony Club SSD" in collaborazione con il comune di Roana propone la "Scuola Pony" all'Acropark Laghetto di Roana con l'avvicinamento allo sport equestre per i bambini dai 4 ai 16 anni. Previste le attività di "Pony Trekking" (dai 6 anni in sù per tutta la famiglia), "Giro Pony" (dai 4 anni in sù), "Gioco Pony" (dai 4 anni in sù) e "Pony Lab" (dai 6 anni in sù) tra i sentieri della Grande Guerra e le leggende dell'Altopiano con l'assistenza di personale qualificato. Orari: 10-12 e 15-18. Vedi guida eventi per bambini a Vicenza e provincia per il weekend 21 - 23 luglio.

GINNASTICA A PARCO QUERINI 2017. Fino al 10 settembre è in calendario "Ginnastica a Parco Querini 2017" nell'area verde di via Rodolfi per l'iniziativa "Estate al Parco 2017" con una serie di lezioni libere e gratuite dal lunedì alla domenica in collaborazione con associazioni e società sportive: ginnastica, tai chi, capoeira, yoga, hatha yoga, do-in, kung fu, krav maga, fit motion, qi gong, jazzercise, danze etniche, danza tribale fusion, taiji quan, bioenergetica, country fitness. Le attività si terranno contemporaneamente in tre postazioni: "Palco di Porta Papa" (verso contra’ Chioare) - "Palco del Tempietto" (dietro la chiesa Araceli) - "La Radura" (verso l’ospedale).

THIENE SPORT ESTATE. Nei mesi di luglio ed agosto è in programma "Thiene Sport Estate 2017" con numerose attività sportive a cura di associazioni e gruppi locali in varie location del paese (Parco del Bosco - Parco del Donatore - Palestra Bassani - Parco di Villa Fabris) tra acquagym, karate, yoga, pole dance, piloxing, fitness, difesa personale, qi gong, tai chi, ginnsatica artistica, scherma, jazzercise, nordic walking, yoga taoista, running e autodifesa.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI PODISMO SUL TERRITORIO BERICO: