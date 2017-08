Eventi per bambini a Vicenza e provincia: guida per il weekend dl 18 al 20 agosto

TOP 15 EVENTI A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND 18 - 20 AGOSTO

AGOSTO 2017: ESCURSIONI - SAGRE - CHIOSCHI - PISCINE - CINEMA ALL'APERTO SUL TERRITORIO BERICO

GUIDA ALLE SAGRE - FESTE - FIERE MERCATO NEL VICENTINO PER IL WEEKEND 18 - 20 AGOSTO

GUIDA AI MERCATINI DI VICENZA E PROVINCIA SUL TERRITORIO BERICO PER IL WEEKEND 18 - 20 AGOSTO

GUIDA ALLE MANIFESTAZIONI NEL VICENTINO PER IL WEEKEND 18 - 20 AGOSTO

GUIDA ALLE ESCURSIONI A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND 18 - 20 AGOSTO

ESTATE 2017: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE, LE FIERE-MERCATO E LE MANIFESTAZIONI NEL VICENTINO

TUTTE LE RASSEGNE MUSICALI ESTIVE A VICENZA E PROVINCIA FINO A SETTEMBRE

TUTTE LE RASSEGNE DI CINEMA ALL'APERTO SUL TERRITORIO BERICO

10 PROPOSTE PER PASSARE L'ESTATE ALL'ARIA APERTA SUL TERRITORIO BERICO

Tra i numerosi appuntamenti, iniziative ed attività proposte per famiglie e bambini/e per il weekend da venerdì 18 a domenica 18 agosto, sono da evidenziare alcune escursioni, visite guidate, spettacoli teatrali, cinema all'aperto per famiglie, truccabimbi, show di magia, animazione con artisti di strada, fiabe musicate, letture al parco e laboratori oltre a numerose sagre, feste e manifestazioni con luna park, gonfiabili, truccabimbi ed animazione.

CALENDARIO DEGLI EVENTI PER BAMBINI SUL TERRITORIO BERICO

ESCURSIONI PER FAMIGLIE:

CASTELLONI DI SAN MARCO: LABIRINTI DI ROCCE NELL'ALTOPIANO. Sabato 19 agosto alle 8 la Pro Loco di Roana propone l'escursione storico-naturalistica ai Castelloni San Marco sull'Altopiano di Asiago, passando per Marcesina, Barricata, Pria della Messa, Anepoz, Val del Gozzo, dove si attraverseranno veri e propri "labirinti di rocce", fenditure, passaggi, gallerie e canyon: ritrovo in piazza Santa Giustina a Roana e alle 8.15 all'ex-stazione di Asiago. In caso di maltempo l'escursione è annullata. Difficoltà: media. Durata: 6 ore circa. Spostamento con mezzo proprio fino al luogo di partenza.

COVOLO DI BUTISTONE. Ogni sabato pomeriggio e domenica di agosto e di settembre sarà possibile visitare "Il Covolo di Bustistone", chiamato il "castello nella roccia" tra Cismon del Grappa e Primolano lungo la statale Valsugana in direzione Trento. La singolare costruzione sulla montagna era un'antica fortificazione militare, che sbarrava il Canale di Brenta fino alla fine del '700. Orari: sabato 15:30 - 17:30 e domenica 10:00 - 12.00 e 15.30 - 17.30). Biglietti: 5 euro intero - 3 euro ridotto.

ESCURSIONI CON NATURALISTA PER FAMIGLIE IN ALTOPIANO. Ogni martedì d'estate fino a fine agosto è in programma nell'Altopiano di Asiago l'escursione con naturalista per tutta la famiglia, organizzata dal Museo Naturalistico Didattico "Patrizio Rigoni" di Asiago. Le guide esperte del museo accompagneranno grandi e piccini in una passeggiata di circa 3 ore dalle 9.30 alle 12.30, alla scoperta della natura dell'Altopiano di Asiago. Munirsi sempre di abbigliamento adatto, come scarponi o simili, zainetto con scorta acqua, piccola merenda. Costo: 5 euro intero e 3.50 euro ridotto.

SCUOLA PONY: ESCURSIONI - LABORATORI - GIOCHI. Dal 16 luglio al 26 agosto il "Pegaso Pony Club SSD" in collaborazione con il comune di Roana propone tutti i giorni per l'estate 2017 la "Scuola Pony" all' Acropark Laghetto di Roana con l'avvicinamento allo sport equestre per i bambini dai 4 ai 16 anni. Si imparerà ad andare a cavallo, giocando e vivendo un’esperienza di turismo equestre a misura di piccolo cavaliere con numerose attività, come il "Pony Trekking", il "Giro Pony", il "Gioco Pony" e il "Pony Lab" con l'assistenza di personale qualificato.

SCOPRIAMO LA NATURA CON IL GUARDIACACCIA. Ogni venerdì estivo di luglio e agosto dalle 15 alle 18 il Museo Naturalistico Didattico "Patrizio Rigoni" di Asiago organizza l'escursione per famiglie "Scopriamo la Natura con il Guardiacaccia".

I GRAFFITI DELLA VAL D'ASSA. Ogni sabato di luglio ed agosto alle 9 la Pro Loco di Roana organizza l'escursione guidata ai "Graffiti della Val d'Assa", la più profonda delle incisioni vallive nella zona occidentale dell'Altopiano di Asiago, alla scoperta delle incisioni rupestri risalenti al primo millennio a.C. Ritrovo alle 8.30 alla chiesa parrocchiale di Canove di Roana.

LA MONTAGNA SPACCATA. Tutti i giorni di agosto fino al 13 settembre dalle 10 alle 23 si potrà visitare a Recoaro Terme la "Montagna Spaccata", una profonda fenditura scavata nella roccia dal torrente Torrazzo con un percorso, che si eleva per 92 metri con coreografie naturali suggestive: si comincia con una camminata di 300 m. in piano, poi si sale grazie a 200 scalini e alcune passerelle si ammirano gli splendidi giochi creati dalle acque del fiume. Costo: 5 euro intero - 3 euro ridotto under 8. Vedi guida delle escursioni a Vicenza e provincia per il weekend.

VISITE GUIDATE:

LE GROTTE DI OLIERO A VALSTAGNA: IL MONDO SOMMERSO DELL'ACQUA NELLA VAL BRENTA. Ogni weekend da marzo a novembre si potranno visitare le Grotte di Oliero a Valstagna nella Val Brenta con il loro incredibile mondo sommerso dell’acqua, scavato nella roccia e incastonato tra due maestose corone di montagne, l’Altopiano di Asiago e il Massiccio del Monte Grappa.

IL PARADISO DELLE FARFALLE: L'OASI ROSSI DI SANTORSO. Ogni weekend l'Oasi Rossi di Santorso sarà visitabile nel parco divertimenti, conosciuto come il "Paradiso delle Farfalle", con attività e laboratori per famiglie ed un'ampia scelta di fiori da scegliere nell'Area Garden come regalo alla propria mamma. L’area verde di oltre 100 mila metri quadri è attrezzata con parchi giochi, gonfiabili, trenino, zone picnic, noleggio mountain bike elettriche, tappeti erbosi e ristorante.

COVOLO DI BUTISTONE. Ogni sabato pomeriggio e domenica di agosto e di settembre sarà possibile visitare "Il Covolo di Bustistone", chiamato il "castello nella roccia" tra Cismon del Grappa e Primolano lungo la statale Valsugana in direzione Trento. La singolare costruzione sulla montagna era un'antica fortificazione militare, che sbarrava il Canale di Brenta fino alla fine del '700. Orari: sabato 15:30 - 17:30 e domenica 10:00 - 12.00 e 15.30 - 17.30). Biglietti: 5 euro intero - 3 euro ridotto.

PRIARE DEI CASTELLI DI GIULIETTA E ROMEO. Ogni domenica dalle 16 alle 19 fino a settembre ogni domenica si potrà visitare il complesso ipogeo delle "Priare" tra i Castelli di Giulietta e Romeo di Montecchio Maggiore: le visite guidate saranno condotte dal Club Speleologico Proteo di Vicenza, che è stato protagonista dei lavori di ripristino del sito a fine 2008.

RELAX AL FRESCO