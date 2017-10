Eventi per bambini a Vicenza e provincia: guida per il Ponte del 1 Novembre

Felice weekend gentili lettori!

Moltissimi gli appuntamenti ed eventi per bambini nel lungo fine settimana per il Ponte del 1 Novembre da venerdì 27 ottobre a giovedì 2 novembre tra feste e baby party per Halloween, laboratori tematici, letture di testi per l'infanzia, degustazioni nelle sagre/fiere/manifestazioni, baby dance, truccabimbi/animazione, spettacoli per famiglie e cartoni animati al cinema.

Tra tutti spiccano il 4° Children and Family dedicato al mondo dei bambini e delle famiglie alla Fiera di Vicenza e la Festa del Bastardino con la Mostra Micologica a Santorso.

Per le manifestazioni in evidenza il 2° weekend di Profumo di Carta 2017 con letture per bambini ad Isola Vicentina e del 1° FESAV Festival della Scienza Alto Vicentino con laboratori per i più piccoli a Schio.

Tra le kermesse enogastronomiche in evidenza lo Streeat Food Truck Festival e Art & Ciocc a Bassano del Grappa.

Per le feste di Halloween per bambini da sottolineare la Domenica delle Famiglie a La Casa dei Gelsi con truccabimbi, animazione, baby dance e cena oltre al party in maschera di Galleria Parco Città di Vicenza con intrattenimenti, giochi e dolciumi per i più piccoli.

EVENTI - Numerosi gli eventi sul territorio berico per il weekend da venerdì 27 a domenica 29 ottobre fino a giovedì 2 novembre nelle sagre, feste paesane, fiere, mercatini, manifestazioni, rassegne musicali-culturali, fiere culinarie, rievocazioni e tradizioni popolari, nel lungo fine settimana tra Halloween ed il Ponte del 1 Novembre.

Tra le sagre e feste spiccano la Festa del Mas-cio e del Bollito a Sarego e la Sagra dea Poenta e Bacalà a Thiene.

Per le tradizioni e rievocazioni popolari spiccano l'Antica Fiera di San Simeone a Marostica e la Fiera dei Santi ad Arzignano.

Tra i mercatini in evidenza la Mostra Mercato dei Prodotti Tipici Locali a Posina.