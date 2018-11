Eventi nei quartieri e in centro storico dal 22 al 28 novembre

Giovedì 22 novembre, alle 16.30, alle Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari, in contra' Santa Corona 25, “Dal Veneto delle leggi razziali a Gerusalemme. La strana storia delle sinagoghe scomparse e ritrovate”, a cura di Chiara Magaraggia con scelte musicali di Linda Viero. A cura di Società Dante Alighieri e dell'ufficio partecipazione. Info: tel. 0444 964262

Giovedì 22 novembre, alle 17, al Centro Aggregazione di Via C. Colombo 7, I giovedì culturali di Senior Veneto: presentazione del libro “La vita quando ci sorrideva”, con l'autrice Luisella Frison e il giornalista Alessandro Scandale. A cura di APS Senior Veneto e dell'ufficio partecipazione. Info: APS Senior Veneto tel. 0444961837 seniorveneto@gmail.com

Giovedì 22 novembre, alle 17.30, al Palazzo Monte di Pietà, Sala Pegni, contra' del Monte 13, Conoscere Vicenza, conferenza: “Vicenza ricorda i bombardamenti della 2^ Guerra Mondiale”, relatore Giuseppe Schiavo con la testimonianza di Fedora Piccoli. A cura di Gruppo Aca “La Rua” Centro Turistico Giovanile e dell'ufficio partecipazione. Info: Circoscrizione 1 tel. 0444 222711, C.T.G. tel. 0444500528, larua@ctg.it

Giovedì 22 novembre, alle 18, al Centro Diurno Proti, in contra' De' Proti 3, il romanziere Umberto Matino con il giallo a tinte “I Rossi”. A cura Vicenza in Centro A.p.s. e dell'ufficio partecipazione. Info: vicenzaincentro@gmail.com

Giovedì 22 novembre, dalle 20.30 alle 22, al Centro Civico dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, conferenza “L'infelicità è una malattia?”, relatore Renato Marini. Serata divulgativa ad ingresso gratuito sulla salute e benessere del corpo e della mente. A cura dell'Associazione Culturale Nazionale Igienistiche Naturali e dell'ufficio partecipazione. Info: sc@acnin.it , tel. 0444375064, www.acnin.it

Giovedì 22 novembre, alle 20.30, alla Locomotiva, via Rismondo 2, “Madre terra e gli esclusi”, relatore Adriano Sella di Gocce di Giustizia che parlerà della questione della concentrazione della terra nelle mani di pochi a scapito dei molti senza terra. A cura Associazione Culturale “Gocce di Giustizia” e dell'ufficio partecipazione. Ingresso ad offerta libera. Info: www.locomotivaferrovieri.it , mail locomotivaferrovieri@gmail.com Referente: Daniela 3498700144 – goccedigiustizia@gmail.com

Venerdì 23 novembre, alle 18, in viale S. Lazzaro 112, la scrittrice Raffaella Calgaro presenta il suo libro “Una maestra ribelle”. A cura Femminile Plurale e A.P.S. Senza Frontiere e dell'ufficio partecipazione. Info: tel./fax 0444963068, www.senzafrontiere.org , info@senzafrontiere.org

Venerdì 23 novembre, alle 21, nella Sede G.A.V., in via C. Colombo 11, Incontri d'Autunno, serate culturali 2018: “Sicilia, inaugurazione sentiero E1”, con immagini di Antonio Zuin. A cura Gruppo Alpinistico Vicentino e dell'ufficio partecipazione. Ingresso libero

Sabato 24 novembre, dalle dalle 9 alle 12, al Centro Civico 7, in via Rismondo 2, "Abbiamo un figlio.....e il partner dov'é? Equilibrio tra vita di coppia e l'essere genitori”, seminario di approfondimento psicologico, relatrice Chiara Passuello, psicologa, psicoterapeuta, operatrice di Training Autogeno. A cura Associazione “Pillole di benessere autunnali” e dell'ufficio partecipazione. Seminario ad entrata libera con iscrizione obbligatoria. Info: cell. 342 1291643, passuello.chiara@yahoo.it

Sabato 24 novembre, alle 14.30, “I luoghi dei bombardamenti della 2^ Guerra Mondiale”, visita guidata. A cura Gruppo Aca “La Rua” Centro Turistico Giovanile e dell'ufficio partecipazione. Ritrovo in Piazza Matteotti. Contributo libero. Info: Circoscrizione 1 tel. 0444222711, C.T.G. tel. 0444500528, larua@ctg.it

Sabato 24 novembre, alle 16.30, alla Galleria Parco Città, in via Quadri 79, “Small Miss Perfect”, concorso di bellezza con sfilata di moda, danza e canto. A cura di Galleria Parco Città e dell'ufficio partecipazione. Info: info@parcocitta.it , www.parcocitta.it

Sabato 24 novembre, alle 21, al Teatro Cà Balbi, in via Marco da Montegallo 4, “Ti amo da morire” di Nicola Pegoraro, ispirato al libro di Sabine Deitmer “Addio Maschio”, con la compagnia teatrale Il Covolo di Longare, regia Nicola Pegoraro. A cura Parrocchia di San Benedetto, Bertesinella, e dell'ufficio partecipazione. Ingresso: 8 euro adulti - 4 euro fino a 14 anni. Info e prenotazioni 0444912779, info@teatrocabalbi.com , www.teatrocabalbi.com

Domenica 25 novembre, dalle 14.30, a Villa Tacchi, in viale della Pace 89, "Aspettando il Natale", giochi da tavolo per tutta la famiglia, super torneo di..., lotteria enogastronomica. A cura ASSOGEVI e dell'ufficio partecipazione. Info: 3777064375, assogevi.org

Domenica 25 novembre, dalle 15, alla Locomotiva, in via Rismondo 2, “Torneo di Burraco” aperto a tutti. A cura di BurracoMania e dell'ufficio partecipazione. Costo € 6 a partecipante. Iscrizioni entro giovedì 22 novembre. Info e iscrizioni: Valeria 3283851863 – valevalecroci@yahoo.it

Domenica 25 novembre, alle 15.30, al Centro Civico in via Calvi 56, Tombolone, al termine cena. A cura Gruppo Pensionati La Rondine. Info: La Rondine tel. 0444 504924, rondine_1926@libero.it

Domenica 25 novembre, alle 17.30, al Centro Diurno Proti, in contra' De' Proti 3, incontro con Renzo Deganello, autore del romanzo “La spada e la scimitarra”, e il giornalista Alessandro Scandale. A cura Circolo d'Argento e dell'ufficio partecipazione. Info: 0444569900, circolodargento@gmail.com

Lunedì 26 novembre, dalle 15.30 alle 17.30, al Centro Civico dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, conferenza “Le bande giovanili nelle periferie dell'America Latina: una lettura, un'esperienza, un libro”, relatrice Martina Dei Cas. Giovani privati del futuro, per costruirselo vedono come unica possibilità solo la formazione di una banda, che cresce vincolando anche altri in una spirale di illegalità e violenza; l’educazione e la scuola come via percorribile per un riscatto personale. La situazione e le speranze nell’esperienza di una volontaria, tradotte anche un libro e in un filmato. Nell'ambito dei Corsi monografici gratuiti per adulti e pensionati, a cura della Scuola del Lunedì “Don Carlo Gastaldello” Info: circoscrizione7@comune.vicenza.it, tel. 0444222770

Martedì 27 novembre, dalle 17 alle 19, alla Locomotiva, in via Rismondo 2,“Giocateatro” Il laboratorio espressivo teatrale per bambini e ragazzi da 7 a 12 anni. A cura Ass. Ensemble Vicenza Teatro e dell'ufficio partecipazione. Info e iscrizioni: www.locomotivaferrovieri.it , Donato 393 9412817, locomotivaferrovieri@gmail.com Costo 25€/partecipante per 4 incontri. Iscrizioni entro 4 novembre

Martedì 27 novembre, dalle 17 alle 19, alla Locomotiva, via Rismondo 2, “Meditabondo”, il laboratorio di viaggio attraverso la fotografia, a cura di Matteo Comito, per bambini e ragazzi da 7 a 12 anni. Meditabondo è un workshop dove creatività e innovazione diventano centrali al fine di riscoprire, partendo da una galleria di fotografie con delle didascalie di accompagnamento, la consapevolezza della personalità che ognuno ha dentro di sè. Il partecipante potrà sperimentare “l’arte del sentire”. Info e iscrizioni: Donato 3939412817, locomotivaferrovieri@gmail.com. Costo 25€/persona per i 4 incontri. Iscrizioni entro 4 novembre.

Mercoledì 28 novembre visita alla mostra “Gauguin e gli impressionisti” a Palazzo Zabarella, con la guida di Francesca Sanson. A cura di Vicenza in Centro A.p.s. e dell'ufficio partecipazione. Ritrovo presso la stazione ferroviaria di Vicenza alle 8.45, partenza alle 9. Info: vicenzaincentro@gmail.com. Prenotazioni entro lunedì 26 novembre telefonando a Mario Fiorin (cell. 335 8388148)

Mostre

Dal 4 novembre al 1 dicembre 2018 alla Locomotiva, via Rismondo 2, mostra fotografica “Terra” di Sebastião Salgado. A cura dell’Associazione Culturale “Gocce di Giustizia” e dell'ufficio partecipazione. In solidarietà col “Movimento Senza Terra” (MST) del Brasile un’esposizione di 20 foto di Sebastião Salgado. La mostra si potrà visitare: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12, martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 19, sabato dalle 16 alle 19. Il 13, 20, 27 novembre dalle 20.30 alle 23. www.locomotivaferrovieri.it, mail locomotivaferrovieri@gmail.com.

Al centro culturale, in via De Proti, rassegna d'arte di pittura, scultura e ceramica dei Soci dell'Unione cattolica artisti italiani. Visite possibili da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18, sabato e domenica pomeriggio su appuntamento, tel 3334612202.

Appuntamenti continuativi

Al centro Anziani San Bortolo (in via Medici 91)

Tutti i mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 e l'ultima domenica del mese dalle 15.30 alle 18.30, Balli in coppia e di gruppo con DJ, al Centro Anziani San Bortolo in via Medici 91, a cura del centro e dell'ufficio partecipazione. Info: Centro Anziani San Bortolo - tel. 3337221534 - sanbortolo.centroanziani@gmail.com

Tutti i mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30, gioco delle carte al Centro Anziani San Bortolo in via Medici 91, a cura del centro e dell'ufficio partecipazione. Info: Centro Anziani San Bortolo - tel. 3337221534 - sanbortolo.centroanziani@gmail.com

Tutti i mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30, laboratorio di maglia e cucito per la realizzazione di vestiti per bambini a sostegno del Centro aiuto alla vita. Al Centro Anziani San Bortolo in via Medici 91, a cura del centro e dell'ufficio partecipazione. Info: Centro Anziani San Bortolo - tel. 3337221534 - sanbortolo.centroanziani@gmail.com

Tutti i mercoledì dalle 15.30 alle 18.30, al Centro Anziani San Bortolo in via Medici 91 è attiva la biblioteca con il prestito libri. A cura del centro e dell'ufficio partecipazione. Info: Centro Anziani San Bortolo - tel. 3337221534 - sanbortolo.centroanziani@gmail.com

Appuntamenti continuativi al centro La Locomotiva (Ferrovieri) e in circoscrizione 7

Tutti i giorni, tranne i festivi, al centro La Locomotiva, in via Vaccari 107 (ingresso anche da via Rismondo 2), spazio lettura riviste e quotidiani, studio, postazioni internet wi-fi, scambialibro e letture bambini. A cura della Locomotiva in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì dalle 16 alle 19. Il 9 e 15 settembre anche dalle 20.30 alle 23 Info: www.locomotivaferrovieri.it, email locomotivaferrovieri@gmail.com, tel. 3939412817.

Ogni martedì, mercoledì e giovedì, dalle 16 alle 19, al centro La Locomotiva, in via Vaccari 107 (ingresso anche da via Rismondo 2), distribuzione dei libri e scambialibro. Servizio volontario di distribuzione dei libri della Biblioteca. A cura dell'associazione Genitori ICS in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com.

Ogni venerdì dalle 9.30 alle 11.30, al centro La Locomotiva, in via Rismondo 2, lo spazio mamme-bambini, nonni-nipoti per stare insieme e condividere esperienze. A cura de La Locomotiva in collaborazione con l'ufficio partecipazione. www.locomotivaferrovieri.it, mail locomotivaferrovieri@gmail.com

Ogni sabato, dalle 16 alle 19, al centro La Locomotiva, in via Rismondo 2, Scacchi per i più Piccoli. A cura de La Locomotiva in collaborazione con l'ufficio partecipazione. www.locomotivaferrovieri.it, mail locomotivaferrovieri@gmail.com

Appuntamenti continuativi al Centro di aggregazione in viale San Lazzaro 112

Tutti i giorni, tranne i festivi, alle 15, in viale San Lazzaro 112, gioco delle carte e delle bocce. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: tel./fax 0444963068, www.senzafrontiere.org, info@senzafrontiere.org

Ogni martedì e venerdì dalle 15 alle 18, in viale San Lazzaro 112 gioco della tombola. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: tel. e fax 0444963068, www.senzafrontiere.org, info@senzafrontiere.org

Ogni mercoledì, dalle 9 alle 11, in viale San Lazzaro 112, Servizio di ambulatorio. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: tel./fax 0444963068, www.senzafrontiere.org, info@senzafrontiere.org

Ogni giovedì, dalle 15 alle 17.30 in viale San Lazzaro 112, cucito e lavori manuali. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: tel. e fax 0444963068, www.senzafrontiere.org, info@senzafrontiere.org

Ogni mercoledì dalle 16 alle 18, in viale San Lazzaro 112, è a disposizione uno sportello informativo per anziani a cura di Terra di mezzo. Dalle 16.30 alle 17.30 percorso benessere guidato da Francesca Montemezzo (15 euro). A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'ufficiopartecipazione. www.senzafrontiere.org, info@senzafrontie re.org

Appuntamenti del Gruppo Pensionati La Rondine, al Centro di via Calvi 56

Tutti i giorni, dalle 14.30 alle 18.30, al Centro di via Calvi 56, Gioco delle Carte, a cura del Gruppo Pensionati La Rondine in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: tel. 0444504924, rondine_1926@libero.it

Ogni lunedì e giovedì, dalle 14.30 alle 18.30, al Centro di via Calvi 56, Gioco del Burraco. A cura del Gruppo Pensionati La Rondine in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: tel. 0444504924, rondine_1926@libero.it

Ogni primo e terzo martedì del mese, dalle 15 alle 17, al Centro di via Calvi 56, misurazione della pressione e della saturazione. A cura del Gruppo Pensionati La Rondine con l'ufficio partecipazione. Info: tel. 0444504924, rondine_1926@libero.it

Ogni martedì e giovedì, dalle 14.30 alle 18.30, al Centro di via Calvi 56, La grande Tombola. A cura del Gruppo Pensionati La Rondine con l'ufficio partecipazione. Info: tel. 0444504924, rondine_1926@libero.it

Ogni martedì, dalle 11 alle 12, in via Calvi 60, I martedì del benessere - percorso per adulti/anziani attraverso il movimento, i colori, la musica, la memoria, il respiro e la voce, con Francesca Montemezzo - pedagogista clinico, promotrice dell'iniziativa con l'ufficio partecipazione. Primo incontro gratuito. Costo mensile di 4 incontri: 15 euro

Ogni mercoledì e sabato, dalle 15 alle 18.30, al Centro di via Calvi 56, Torneo di bridge. A cura del Gruppo Pensionati La Rondine con l'ufficio partecipazione. Info: tel. 0444504924, rondine_1926@libero.it

Appuntamenti continuativi al Centro aggregazione anziani di via Colombo 7/9

Tutti i pomeriggi, dalle 16, al Centro aggregazione di via Colombo 7/9, giochi per bambini, attività ricreative gestite dalle mamme. A cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni lunedì, martedì, giovedì, dalle 14.30 alle 18.30, Gioco della tombola al Centro aggregazione anziani di via Colombo 7/9 a cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni martedì, dalle 15.30 alle 17.30, al Centro Aggregazione di via C. Colombo 7, Educazione economico-finanziaria, a cura di APS Senior Veneto con l'ufficio partecipazione. Info: APS Senior Veneto tel. 0444961837 seniorveneto@gmail.com

Ogni mercoledì, dalle 9 alle 12 al Centro aggregazione anziani di Via Colombo 7/9 Servizio di infermeria per il controllo della pressione e della glicemia. A cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni mercoledì, alle 9.30, al Centro aggregazione di via Colombo 7/9, I mercoledì del benessere, percorso per adulsti/anziani attraverso il movimento, i colori, la musica, la memoria, il respiro e la voce, con la dott.ssa Francesco Montemezzo, pedagogista clinico. A cura A.P.S. Senior Veneto con l'ufficio partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni mercoledì, dalle 14.30 alle 18.30, Cucito e ricamo al Centro aggregazione anziani di via Colombo 7/9, a cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni mercoledì, dalle 20.45 alle 22.30, al Centro aggregazione anziani di via Colombo 7/9, “Delos per la città”. Serate di dibattito, informazione e sensibilizzazione alla lotta contro la violenza di genere e depotenziamento degli stereotipi che creano discriminazione. A cura Associazione D.E.L.O.S. in collaborazione con l'ufficio partecipazione.Info: Associazione D.E.L.O.S. cell. 3398946918, info@delosvicenza.it

Ogni giovedì, dalle 9 alle 12, Servizio di infermeria: controllo dell’udito, al Centro aggregazione anziani di via Colombo 7/9, a cura di A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni venerdì e sabato, dalle 14.30 alle 18.30, al Centro aggregazione anziani di via Colombo 7/9, gioco del burraco, a cura di A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni sabato, dalle 14.30 alle 18.30, al Centro aggregazione anziani di via Colombo 7/9, pomeriggio di ballo, a cura di A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Appuntamenti continuativi al Centro Diurno Proti (in centro storico)

Ogni lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 15 alle 18, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, La grande tombola, a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: 0444569900, circolodargento@gmail.com.

Ogni lunedì e giovedì, alle 15, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, scuola di burraco con la maestra Valeria Croci, a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: 0444569900, circolodargento@gmail.com.

Ogni lunedì e venerdì dal 10 settembre alle 9.30, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, Corso di Tai Chi. A cura Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: 0444569900, circolodargento@gmail.com.

Ogni mercoledì, alle 15.30, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, Tombola/Bingo con video gigante. A cura Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: 0444569900, circolodargento@gmail.com.

Ogni martedì dalle 16 alle 18 Sportello Sociale, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, dedicato a consulenza legale per la famiglia. A cura del Circolo d'Argento a.p.s., dell'associazione Terra di Mezzo in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: 0444569900, circolodargento@gmail.com

Appuntamenti al Patronato San Giuseppe, via Mercato nuovo 43

Da ottobre a dicembre, dalle 15 alle 18, al Patronato San Giuseppe, in via Mercato nuovo 43 attività"Pomeriggi con Noi" a cura della parrocchia con l'ufficio partecipazione: lunedì Cartemania, giochiamo a burraco, scala, poker; martedì Tombolando, giochiamo a tombola; mercoledì Musica insieme, ascoltiamo chi suona con noi; giovedì Ad alta voce, ascoltiamo letture interpretate; venerdì Ri-tombolando, ri-giochiamo a tombola. Info: 0444963246.

Altri eventi continuativi

Dal lunedì al sabato, dalle 14.30 alle 19, in viale Istria 39, gioco delle carte e delle bocce. A cura del Club I Sempreverdi in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: tel. 0444510795, email clubisempreverdi@alice.it

Ogni martedì, dalle 20.30 alle 22.15, al Centro civico della Circoscrizione 7, in via Rismondo 2, Corso base gratuito di Sahaja Yoga. A cura Associazione di Promozione Sociale Sahaja Yoga con l'ufficio partecipazione. Info: circoscrizione7@comune.vicenza.it

Tutti i lunedì, dall'8 ottobre al 17 dicembre, Balla che ti passa!, incontri settimanali con la danza folk. Dalle 21 alle 22.30 nell'Aula Magna della scuola Carta in via Carta (zona Ferrovieri). Il primo incontro di prova è gratuito. Organizzato dal Gruppo Danze Popolari La Farandola con l'ufficio partecipazione.

Attività per anziani

Tutti i martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30, nella parrocchia S. Maria Ausiliatrice in via Cricoli 2, attività per anziani: gioco della tombola, delle carte e ginnastica. A cura del Mini Centro Sociale di Saviabona e dell'ufficio partecipazione. Info: Parrocchia S. Maria Ausiliatrice - tel. 0444 507216

Tutti i mercoledì dalle 14.30 alle 18, nella parrocchia di Ospedaletto, in via Ghirotto 6, attività per anziani: gioco della tombola, delle carte e ginnastica. A cura Amici Pensionati di Ospedaletto e dell'ufficio partecipazione. Info: Parrocchia di Ospedaletto - tel. 0444 510795.

Dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30, nella sede della Pro Loco Laghetto, in via Lago d'Iseo 25, attività per anziani: gioco della tombola, delle carte e ginnastica. E' possibile richiedere la concessione di spazi per feste di compleanno. A cura Pro Loco Laghetto. Info: Pro Loco Laghetto - tel. 0444 920270